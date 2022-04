Sheinbaum e Monreal hanno criticato l'INE per aver avvertito che la revoca del mandato può essere invalidata

Dopo che diversi funzionari della cosiddetta «Quarta Trasformazione» la scorsa settimana hanno rotto il divieto elettorale promuovendo il voto a favore del presidente Andrés Manuel López Obrador nella consultazione popolare sulla revoca del mandato, il presidente dell'Istituto elettorale nazionale (INE), Lorenzo Córdova, ha avvertito che le violazioni alla legge potrebbero indurre il Tribunale elettorale della Federazione giudiziaria (TEPJF) ad annullare il processo.

A questo proposito, il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha risposto questo venerdì nella sua conferenza stampa che sarebbe stata «l'ultima goccia» perché l'esercizio democratico che si terrà questa domenica, 10 aprile, venga invalidato. Vale la pena ricordare che è stata una delle autorità che hanno violato il divieto partecipando a una manifestazione al Monumento alla Rivoluzione.





Ha assicurato che i direttori sono diventati così attaccati alla posizione, che pensano di essere l'INE.

Infine, ha detto che i membri dell'INE, lungi dall'utilizzare i social network per promuovere la consultazione popolare, si sono dedicati a tenerlo premuto, cosa che considera anormale. «Ti sembra normale? Che sia un consigliere elettorale, si dedica sul suo twitter ad attaccare il capo del governo. Non mi sembra normale», ha sottolineato.





Da parte sua, il coordinatore di Morena al Senato, Ricardo Monreal, ha descritto le dichiarazioni di Lorenzo Córdova come inappropriate, oltre al fatto che, ha assicurato, avevano lo scopo di inibire la partecipazione dei cittadini alla revoca del mandato.

«Il presidente dell'INE ha detto che c'è una probabilità che questo esercizio di revoca di un mandato inedito, per la prima volta attuato nel nostro Paese, possa essere annullato. Dice che a causa delle incongruenze e delle interferenze dei dipendenti pubblici che hanno agito al di fuori della legge, non è solo un'espressione e una dichiarazione prematura, ma ha lo scopo di inibire la partecipazione dei cittadini»,

L'aspirante candidato alla presidenza che la possibilità di annullare la revoca del mandato per violazione del divieto elettorale è di cattivo auspicio per la democrazia, dal momento che il corpo elettorale «deve chiedere la partecipazione e comportarsi con moderazione e imparzialità».

Monreal ha sottolineato che la polarizzazione e il confronto tra l'INE, il capo dell'esecutivo federale e gli attori politici non sono fortunati, perché crea non solo un ostacolo per i cittadini ad esercitare il loro voto in questo meccanismo di democrazia diretta, ma influisce anche sulla democrazia del paese.

Per questo motivo, ha confidato che questa fase di difficoltà che colpisce la fiducia dei cittadini possa presto essere superata e ha ribadito che eserciterà il suo diritto di revocare il suo mandato questa domenica.