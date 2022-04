Sfida 'The Box': Gamma ha sorpreso e ha mantenuto la sua dispensa piena in questo nuovo ciclo

Dopo la riorganizzazione avvenuta nelle squadre con l'arrivo di un nuovo ciclo nella competizione, gli sfidanti si sono trovati con sorprese gratificanti perché ora ogni capitano o vincitore nelle diverse sfide che si presentano durante questa fase avrà la possibilità di prendere le chiavi del cubo, uno spazio dove possono godere con un altro concorrente dei benefici del trionfo.

Il primo a godersi il cubo è stato Tarzan, che ha invitato Porto ad essere accompagnato per una notte, mangiare, bere un bicchiere di vino e tornare a casa con rinnovata energia.

«Porto, credevo davvero in te. Arte: Tarzan. L'invito è oggi, ti aspetto nel mio box», ha scritto il capitano Alpha al suo ex compagno di squadra.

Mentre ciò accadeva nel nuovo spazio, il team Beta stava ancora parlando della ristrutturazione che la competizione ha subito il giorno precedente, lì Ceta, il suo capitano, ha espresso di essere arrivato a pensare che Alpha sarebbe rimasto con gli stessi membri con cui aveva iniziato.

Nonostante il buon tempo che Tarzan e Porto si stavano godendo, il capitano della squadra Alpha ha bevuto qualche drink e ha osato chiedere un bacio alla sua ex compagna, tuttavia, era piuttosto a disagio con le parole del partecipante e preferiva dormire su un divano al primo piano del cubo.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

«Non so se oggi vado a letto senza baciarti, ma voglio davvero baciarti... quando ho dormito con te quella notte mi sarei baciato, ma oggi ti chiedo un bacio... se non mi baci oggi non sono solo Tarzan», ha detto il vincitore del Captains Challenge.

Più tardi, pochi istanti prima di andare a dormire, la sfida dichiarò il suo amore a Porto e di nuovo lei lo respinse, così recriminò la situazione e cadde a terra per lamentarsi, gridando che lasciarono gli altri ribelli che erano vicino alla lussuosa cabina un po 'spaventati.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

«Porto! Ti amo, tutto quello che voglio è un bacio... giochi sempre con i sentimenti delle persone e oggi giochi con me», ha affermato Tarzan.

In questo test, un partecipante di ogni squadra ha superato diversi ostacoli fino a raggiungere un canestro dove ha raccolto una palla, da lì sono tornati per gli stessi punti e hanno dovuto lanciare la palla in una buca alla fine del campo e cercare di segnare al primo tentativo. Se ciò non fosse possibile, i membri della squadra che si trovavano a quel punto dovevano recuperare la palla e restituirla al lanciatore per provare a segnarla di nuovo.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

I primi a ottenere i nove punti sono stati i membri del team Gamma, che hanno rapidamente superato gli avversari con blocchi per impedire loro di superarli, e quindi mantenere la dispensa piena ancora un ciclo. Al secondo posto c'era Alpha, che ha dovuto scegliere tra portare a casa visceri e patate o pesce essiccato e manioca, scegliendo la seconda opzione.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Al terzo posto e senza possibilità di nutrirsi c'era il team Beta, che ha anche preso il giubbotto di condanna per Samir.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

