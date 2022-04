La deputata di Morena, Marisol García, ha insultato i legislatori del PAN

La deputata di Morena, Marisol García Segura, conosciuta come Marisol Gasé, ha recitato ancora una volta in uno scandalo insultando i legislatori dell'opposizione del National Action Party (PAN) nella sessione plenaria della Camera dei Deputati. García Segura ha emesso l'insulto «pendej*s» quando i microfoni sul podio erano accesi, dopo che la sua collega María del Rosario Reyes Silva ha chiesto al Consiglio di amministrazione di recuperare il tempo in cui i legislatori del PAN si sono seduti.

Il deputato federale ha accompagnato Reyes Silva a basare un'iniziativa per concedere l'assistenza di un interprete ai membri delle popolazioni indigene detenute in caso di flagrancia. Quando i panisti hanno celebrato l'intervento del deputato Margarita Zavala e sono tornati ai loro posti, Gasé ha prima mostrato ai deputati il pollice in alto, ma poi ha iniziato a ridere con le donne intorno a lui ed è stato allora che ha emesso l'insulto.

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

«Quelli in blu», «guardali» sono espressioni che i deputati hanno fatto davanti al microfono aperto nella galleria. «Dobbiamo dare dignità alla Camera», ride, seguito da un «Pendej*s». A ciò che è stato poi ascoltato: «Reyes Silva chiede un po 'di silenzio e rispetto in questa Camera, che i deputati possano essere ai loro posti in modo che possiamo partecipare rispettosamente alla loro iniziativa», di Karla Yuritzi Almazán, attuale presidente del Consiglio di amministrazione.

Tuttavia, questa non è la prima volta che Marisol Gasé è coinvolta in questo tipo di scandalo, perché nel novembre dello scorso anno ha mostrato un poster con la parola» culer*» alla perredista Olga Prickly Light. Questo perché Espinosa ha dimostrato il suo disaccordo con quelle donne di Morena che non hanno avallato più budget per le questioni di genere o si sono pronunciate a favore dell'interruzione legale della gravidanza. Ciò che ha fatto Gasé è stato respinto da centinaia di utenti su Twitter.

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

«Preferisco essere una donna di sinistra nel PRD piuttosto che essere una pecora che segue un'oca», ha detto Espinosa. Al che Gasé ha risposto con l'insulto scritto su una lavagna che ha sollevato in modo che tutti i presenti potessero osservarlo.

A questo, il senatore Kenya López Rabadán ha commentato su Twitter: Una delle attrici di @lasreinaschulas è un deputato di Brunette. Il suo nome è @marisolgase e oggi si è riferita in questo modo a un collega deputato. Avremo delle divergenze sul Paese e sulle sue soluzioni. MA IL RISPETTO E LA NON AGGRESSIONE TRA LE DONNE SONO NECESSARI, VICE. Non così», oltre ad allegare la foto di Gasé al poster.

Allo stesso modo, l'ex presidente della Repubblica messicana Felipe Calderón Hinojosa ha scritto sul suo Twitter: «La bassezza con cui agiscono i deputati di Morena non lo è casuale. Risponde alla polarizzazione seminata dalle conferenze mattutine. Ma qualcos'altro: i loro leader, sia in Aula che lo stesso presidente López Obrador potrebbero richiamarli all'ordine e spingerli al rispetto. Non lo fanno!»

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

D'altra parte, il senatore Citlalli Hernández Mora ha commentato in un tweet: «La Rep. Marisol Gasé è onesta; coloro che hanno saccheggiato questo paese e hanno beneficiato della politica dei Moches sono spaventati dal suo ampio uso del linguaggio. Saranno sempre ipocriti e a doppia faccia. Abbiate paura dei tempi in cui la Camera era un bottino di deputati».

