Incontra «Furioza», il film che potrebbe diventare un fenomeno globale su Netflix

Furioza, un film polacco che si presenta come un dramma poliziesco.

Furioza è un film oscuro (nonostante il suo sfogo), pieno di violenza e dipendenza. I fatti accadono e non si può smettere di vederli. Forse a causa dei suoi temi, della famiglia, della fratellanza e del comportamento della polizia di fronte a questi eventi, il film polacco di più di due ore crea dipendenza. Ti diciamo di cosa si tratta.

Il dramma poliziesco polacco segue David, un medico che riceve una visita dalla sua ex ragazza con una proposta che non può rifiutare: deve essere il suo informatore nell'organizzazione criminale in cui lavora suo fratello o verrà imprigionato con una lunga pena. L'organizzazione è quella che dà il nome al film, Furioza, e dove David deve ottenere informazioni sul suo coinvolgimento nel traffico illegale di droga. Se questo è fatto, la polizia cancellerà la fedina penale di tuo fratello.

La sinossi ufficiale fornisce maggiori dettagli sulla storia e sul rapporto tra i personaggi: «Un evento del passato separa il destino di tre amici. Anni dopo, Dzika riappare nella vita di David - un tempo l'amore della sua vita, ora un poliziotto esperto - e gli fa un'offerta che non può rifiutare: o diventa un informatore per la polizia, o suo fratello andrà in prigione con una condanna a lungo termine. Contro le corde, David alla fine soccombe e il suo obiettivo principale diventa infiltrarsi in un gruppo criminale organizzato».

Il cast di questa produzione è guidato da figure europee come Mateusz Banasiuk, Weronika Ksiazkiewicz, Lukasz Simlat, Mateusz Damiecki, Wojciech Zielinski, Szymon Bobrowski, Sebastian Stankiewicz, Anita Sokolowska, Janusz Chabior e Paulina Galazka. Lavorano tutti sotto la direzione di Cyprian T. Olencki e con una sceneggiatura scritta dallo stesso Olencki, che sta già lavorando alla miniserie basata sul film.

Furioza è ora disponibile nel catalogo Netflix.

CONTINUA A LEGGERE: