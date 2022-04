Claudia Sheinbaum è una contendente da quando AMLO lo ha reso noto: Ricardo Monreal

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

Ricardo Monreal, leader del banco del National Regeneration Movement (Morena) al Senato della Repubblica, ha ribadito le sue intenzioni politiche alle elezioni presidenziali del 2024, tuttavia, hanno assicurato che il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, è il candidato preferito del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

In una conferenza stampa del Senato, anche il presidente del Consiglio di coordinamento politico (Jucopo) ha commentato che continuerà a lavorare per ottenere la simpatia dei cittadini, tuttavia, ha augurato al presidente della capitale due anni dopo le elezioni che si terranno il prossimo o il prossimo sarà deciso capo dell'Esecutivo.

«Tutti sanno che è un'aspirante dal momento in cui il presidente l'ha annunciata un anno fa, non mi sembra anormale, mi sembra normale che sia in quel processo e che stia combattendo per poter partecipare all'interno di Morena. Non ho intenzione di parlare male di lei, non credo sia il momento, le auguro buona fortuna», ha detto Monreal Ávila.

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Allo stesso modo, il legislatore del partito Guinda ha detto che per ora si concentrerà sul svolgere pienamente il suo ruolo all'interno del Senato, ma che aspetterà il momento opportuno per registrarsi come potenziale candidato Morena nel 2024

«Non siamo disperati, stiamo lavorando al Senato, cercando di rispettare la legge. Sono severo nel rispetto della legge, osservo lo stato di diritto e non creo problemi perché credo nella legge. Sono un uomo addestrato nella disciplina legale e quando le nazioni avranno una fedele osservanza dello stato di diritto e del principio di legalità, sarà sempre meglio», ha detto il presidente di Jucopo.

Nel settembre dello scorso anno, l'inaugurazione di una filiale del Banco del Bienestar nell'ufficio del sindaco Gustavo A. Madero nella capitale del paese, guidata dall'amministratore delegato e dal presidente, è stato un fatto che ha dato il tono all'interno della festa delle ciliegie perché López Obrador ha esaltato il lavoro di Sheinbaum Pardo a capo del CDMX e ha detto che si sente ben rappresentato da lei.

«È una città molto solidale, molto fraterna e anche ben governata da Claudia Sheinbaum», disse all'epoca López Obrador.

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM) Juan Sotelo

Tuttavia, ciò che ha causato rumore nella sfera politica del paese è stato il fatto che López Obrador ha alzato la mano di Sheinbaum Pardo nello stesso momento in cui lo ha sottolineato. Detto questo, funzionari pubblici, giornalisti, analisti e accademici hanno classificato questo fatto come una possibile scoperta da parte del Tabasqueño.

Anche se Sheinbaum Pardo ha guidato i sondaggi prima del 2024, in più di un'occasione, il presidente della capitale ha detto che la sua priorità è CDMX, tuttavia, ha anche chiarito che il candidato che rappresenta Morena alle schede dovrà essere selezionato attraverso un sondaggio interno.

«Questo è ciò che è stabilito negli statuti del partito a cui apparteniamo, che è Morena, è dagli statuti, è qualcosa su cui sono d'accordo, ma anche, il Presidente della Repubblica lo ha sempre sostenuto anche prima che esistesse Morena, è qualcosa che è anche negli statuti e penso che è un metodo appropriato «, ha affermato il presidente della capitale in una conferenza stampa nel 2021.

Secondo la società di consulenza Enkoll, Claudia Sheinbaum, guida le preferenze con il 37% degli intervistati che voterebbe per lei come candidato, mentre al secondo posto c'è il capo del Ministero degli Affari Esteri (SRE), Marcelo Ebrard, con il 20%.

