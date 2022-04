Epa Colombia ha rivelato la milionada che, si dice, darà Andrea Valdiri nel suo matrimonio

Sebbene Andrea Valdiri e Felipe Saruma non siano mai usciti pubblicamente per smentire o confermare le voci sulla loro relazione d'amore, è stato recentemente appreso che la coppia ha invitato altri personaggi pubblici al loro matrimonio. Ad esempio, Epa Colombia è una delle celebrità che ha rivelato i dettagli dell'invito ricevuto al matrimonio e recentemente ha anche parlato del rimprovero monetario che darà a Valdiri e Saruma nel loro giorno speciale.

In un nuovo giro di domande sul suo Instagram, Daneidy Barrera, meglio conosciuta come Epa Colombia, ha risposto ai dubbi sul matrimonio di barranquillera, che è la sua grande amica. «È vero che Andrea sta per sposarsi?» , le ha chiesto uno dei suoi follower, e la donna d'affari ha sottolineato che «sì amore, è serio, non dà fastidio. Mi sento super felice per lei, so che quel giorno piangerò quando suoneranno la canzone e l'anello».

Inoltre, ha aggiunto che la felicità per il matrimonio della sua amica è dovuta al fatto che «ha sofferto molto con i suoi amori, l'hanno pagata male, ma dopo tanto tempo è arrivata quella vera ed è quello che vale». La donna d'affari ha poi risposto a una domanda personale e difensiva, mentre le chiedevano chi l'accompagnerà al matrimonio e lei si riferiva al suo nuovo partner, che ha ricevuto critiche dai suoi seguaci.

«Per cosa ti dico? In modo che continui a trattarmi male e a giudicarmi?» e poi ha aggiunto che «non potevo continuare a ingannarmi, quindi l'amore devi darmi la possibilità di incontrare nuovi amori. Guarda che Andrea ha vissuto cinque amori e l'ultimo è arrivato, e amici vado solo per il secondo».

Poi le hanno chiesto quale regalo avrebbe fatto alla coppia felice e lei le ha fatto notare che la sua nuova ragazza ha detto che nella busta avrebbe dato loro 500.000 dollari perché all'epoca non aveva molti soldi. Tuttavia, Epa Colombia ha rivelato che da parte sua avrebbe dato alla coppia una buona somma di denaro.

Epa Colombia darà ad Andrea Valdiri un milione nel suo matrimonio

Le rivelazioni di Epa Colombia sono state condivise su diversi account di gossip e gli utenti della rete non hanno salvato le loro opinioni. «Con tanti soldi e pioggia di buste»; «Anche se ti vesti e paghi molto non puoi cancellare la cattiva immagine che hai»; «Non pensava che gli avrebbe dato tutti quei soldi, quello che gli darà sono cheratine per tutto l'anno», sono stati alcuni dei commenti.

Pochi giorni fa sono stati rivelati quelli che potrebbero essere gli inviti al matrimonio della famosa coppia di influencer, così come l'ampio elenco di partecipanti e i dettagli che avrebbero dato loro.

Inoltre, la barranquillera ha pubblicato una pubblicazione con una figura Lego di due fidanzati che, a quanto pare, avrebbero inviato agli ospiti.

«Aprile sta arrivando con tutto», ha scritto Andrea Valdiri in uno dei suoi racconti, quindi si presume che questo mese sarebbe quello scelto dai creatori di contenuti per andare a giurare amore eterno sull'altare. «Tutto con te è stato un mistero, vero?» , «se gli inviti sono già stati caricati, perché non lo confermano?» , «Immagino che il matrimonio sarà di moda», «Hai visto che dice «pioggia di buste»? Posso immaginare le sciocchezze che raccoglieranno» e «Penso che sia pura trama e non sono nemmeno fidanzati»; questi sono alcuni dei commenti che hanno ricevuto.

