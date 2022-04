L'incertezza continua a causa della data in cui Hidroituango entrerà in funzione

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Durante il Consiglio direttivo tenutosi ieri, il sindaco di Medellín, Daniel Quintero, ha messo in dubbio la data in cui Hidroituango avrebbe iniziato a operare. Ciò metterebbe in discussione la data annunciata dal governo nazionale, quando il presidente Iván Duque, durante la sua visita al progetto, ha indicato che i lavori sarebbero iniziati il 26 luglio, con l'inizio del funzionamento della prima turbina.

Ha anche aggiunto che se questo periodo fosse superato, potrebbe comportare una grave multa multimilionaria per il paese,

Quintero ha suggerito, che non dovrebbero affrettarsi a consegnare, dal momento che è meglio «essere sicuri che tutto sia ben finito».

Il sindaco di Medellín avverte dell'implementazione di Hidroituango

Ma ciò che è stato detto nel Consiglio direttivo è molto contrario a quanto affermato pochi minuti fa su Caracol Radio, poiché garantisce che la data di entrata in funzione sia mantenuta per il 26 luglio, poiché non ci sono battute d'arresto in modo che il stabilito non sia soddisfatto, «Stiamo andando molto bene, Hidroituango sta andando a tutto vapore. Siamo giorno e notte. È uno dei progetti più complessi; tunnel da coprire e così via. Questa energia sarebbe essenziale per il Paese, siamo concentrati sul fatto che funzioni».

Ha chiarito che c'è ancora un alto livello di rischio, infatti ci sono aree con allarme rosso. Una delle cause è un tunnel che deve essere chiuso per garantire la «piena sicurezza» degli abitanti. Di fronte alle carenze del progetto, ha dichiarato: «Entro il 2013, a causa di decisioni che cercavano di aumentare il valore del lavoro e guadagnare mesi, hanno cambiato il design del lavoro. Il terzo tunnel è stato costruito con materiale scadente e meno tondino e cemento. Ciò ha portato al crollo di questo tunnel. Se questo tunnel fosse crollato, ma gli altri non si fossero chiusi, oggi la diga produrrebbe energia. Ci sono stati sforamenti dei costi di 12 trilioni di pesos, abbiamo già recuperato 4,3 e stiamo facendo del nostro meglio per farlo uscire il più rapidamente possibile senza rischiare il progetto».

Ha anche assicurato che stanno adottando tutte le misure necessarie per ridurre il rischio delle comunità a valle, che è uno dei punti che ha generato più dubbi a causa delle contingenze che il lavoro ha presentato, principalmente a causa dei fallimenti strutturali che sono stati segnalati.

Ufficialmente, secondo Natasha Avendaño García, sovrintendente ai servizi pubblici domestici, lo stato di avanzamento del progetto è superiore all'80%. L'organo di controllo e sorveglianza ha chiarito che ci sarà un follow-up programmato per garantire la conformità e che il suo funzionamento inizia correttamente.

Va notato che il CCC Ituango Consortium, operatore del lavoro, ha annunciato a febbraio in una lettera indirizzata alle società pubbliche di Medellín, EPM, che i programmi annunciati non si adattavano alla realtà.

Al contrario, le pressioni del governo nazionale continuano a sostenere che il 26 luglio sarà la data in cui il megaprogetto inizierà a funzionare. «Continueremo a monitorare lo stato di Hidroituango poiché il nostro impegno e quello dell'intero governo nazionale è quello di sostenere l'entrata in funzione del più importante progetto di infrastruttura elettrica che ha il paese», ha detto il sovrintendente Avendaño.

