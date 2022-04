La promozione alla Liga MX potrebbe tornare: chi sono i primi candidati

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

La Liga MX potrebbe affrontare i suoi ultimi mesi come un campionato senza promozione o retrocessione, perché secondo ESPN, la possibilità della ripresa della lotta per salire alla prima divisione del calcio in Messico è molto vicina.

Questo perché quattro squadre hanno iniziato il processo di certificazione con la Federcalcio messicana (FMF), con la quale avrebbero la possibilità di promozione se raggiungessero i meriti sportivi necessari; tuttavia, secondo le richieste del campionato, è essenziale che tutte e quattro le squadre siano approvate , dal momento che sono necessari almeno quattro club certificati per riprendere la promozione.

Quali sono i club che hanno richiesto la loro certificazione per la promozione?

Le squadre che hanno già iniziato il processo e che sarebbero state confermate da ESPN sono Atlante, Venados de Yucatán, Atlético Morelia e Leones Negros, che sarebbero diventati i primi club con la possibilità di tornare in Prima Divisione, un processo che si è concluso con la ricezione delle domande il 4 aprile.

Atlante fue campeón de la Liga Expansión MX Apertura 2021 (Foto: Twitter/ @LigaExpansiónMX)

I requisiti richiesti dalla MX Expansion League per la promozione sono i seguenti:

1. File di affiliazione. Il Club deve essere aggiornato con il suo file di iscrizione in conformità con lo Statuto FMF e il Regolamento di iscrizione, nome e sede (RANS).

2. Criteri dell'infrastruttura. Il Club deve soddisfare i requisiti minimi nel suo stadio in termini di: campo, illuminazione, spogliatoi, palchi, servizi sanitari, medici e di sicurezza e stampa. Oltre a campi di allenamento e club house.

3. Criteri di controllo economico. I cubi devono soddisfare gli obiettivi stabiliti nelle Linee guida per il controllo economico. In particolare, verranno valutati i bilanci, i bilanci e la lettera di non addebito.

4. Struttura istituzionale. Deve essere dimostrato che il Club ha il modello di struttura istituzionale che consente, attraverso la distribuzione di aree e funzioni, di avere un ordine aziendale migliore.

5. Linee guida per l'attuazione del Fondo di miglioramento. Verificare che i Club non abbiano speso più del 50% per il pagamento delle buste paga sportive e che il resto sia stato utilizzato per le spese operative del Club.

6. Opinione del consulente esterno. Un consulente nominato da LIGA MX emetterà un parere sulle informazioni finanziarie storiche e sul piano aziendale che deve essere presentato da ciascun club per presentare il suo progetto di crescita triennale.

El Atlético de Morelia seria otro de los clubes que habrían solicitado su certificación para ascender a la Liga MX (Foto: Twitter/@C_A_Morelia)





*Informazioni in fase di sviluppo