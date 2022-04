Il sistema immunitario diventa più povero con l'avanzare dell'età

Con l'invecchiamento, il sistema immunitario funziona peggio. Diventa più suscettibile alle infezioni e i vaccini non funzionano più in modo altrettanto efficace. Le persone con l'avanzare dell'età mostrano un declino generale della funzione immunitaria adattativa, con importanti implicazioni per la salute e l'aspettativa di vita.

Studi precedenti hanno riscontrato una diffusa perdita della diversità del repertorio immunitario nel sangue periferico umano durante l'invecchiamento; tuttavia, si sa poco sull'invecchiamento del repertorio in altri compartimenti immunitari o in specie diverse dall'uomo.

L'efficacia del sistema immunitario si basa sulla sua capacità di generare un'enorme varietà di sequenze anticorpali diverse, con una gamma corrispondentemente ampia di specificità antigeniche, e di regolare progressivamente la composizione di questa popolazione di anticorpi in risposta all'esposizione all'antigene. Nell'uomo, il sequenziamento del repertorio anticorpale ha scoperto una serie di importanti cambiamenti legati all'età, tra cui un numero ridotto di cloni e sequenze uniche, una maggiore mutazione di riferimento, espansioni clonali più frequenti e più grandi, selezione alterata delle cellule B e un cambiamento verso la memoria. scomparto. Mentre la diversità del repertorio all'interno degli individui diminuisce con l'età, la variabilità tra individui aumenta e i repertori degli individui più anziani differiscono più l'uno dall'altro rispetto a quelli dei giovani.

Es difícil estudiar el sistema inmunológico de un ser humano durante toda su vida porque viven mucho tiempo. Además, solo se pueden estudiar los anticuerpos en la sangre periférica, ya que es problemático obtener muestras de otros tejidos

Un gruppo di ricerca guidato da Darío Riccardo Valenzano del Max Planck Institute of Biology for Aging di Colonia, in Germania, ha lavorato su questo problema, ha studiato se i killifish di breve durata soffrono di invecchiamento del sistema immunitario. Infatti, hanno scoperto che già a quattro mesi di età hanno anticorpi circolanti meno diversi rispetto ai pesci più giovani, il che può contribuire a una diminuzione generale della funzione immunitaria. Le sue scoperte sono pubblicate sulla rivista specializzata eLife Sciences Publication.

Il sistema immunitario deve rispondere costantemente ai nuovi attacchi di agenti patogeni e ricordarli per essere protetti durante la prossima infezione. A tale scopo, le cellule B costruiscono un archivio di informazioni e producono una varietà di anticorpi in grado di riconoscere direttamente i patogeni. «Volevamo conoscere il repertorio degli anticorpi nella vecchiaia», spiega Valenzano, che ha guidato la ricerca. È difficile studiare il sistema immunitario di un essere umano per tutta la vita perché vive a lungo. Inoltre, gli anticorpi possono essere studiati solo nel sangue periferico, poiché è problematico ottenere campioni da altri tessuti. Ecco perché usiamo i killis. Sono pesci che hanno una vita molto breve e possiamo ottenere campioni di tessuti diversi». I Killis sono i vertebrati più longevi che possono essere mantenuti in laboratorio. Vivono solo da tre a quattro mesi, invecchiano in breve tempo e sono diventati il fulcro della ricerca sull'invecchiamento negli ultimi anni a causa di queste caratteristiche.

El repertorio de anticuerpos intestinales de los killis exhibe una pérdida de diversidad dependiente de la edad mucho más dramática que el cuerpo en su conjunto

Gli scienziati hanno condotto i primi esperimenti nel sequenziamento del repertorio immunologico in questa specie, dimostrando che i killis adulti esprimono repertori a catena e individualizzati che sperimentano una rapida perdita di diversità con l'età. «Sequenziando i repertori di campioni intestinali isolati, abbiamo inoltre scoperto che il repertorio di anticorpi intestinali dei killiti mostra una perdita di diversità dipendente dall'età molto più drammatica rispetto al corpo nel suo insieme, probabilmente a causa di una prevalenza molto più elevata di cloni espansi nell'intestino e che questa perdita di diversità è associata a cambiamenti nell'espressione genica che indicano una ridotta attività delle cellule B «, ha affermato lo specialista.

I ricercatori sono stati in grado di caratterizzare con grande precisione tutti gli anticorpi prodotti dai killiti. Hanno scoperto che i più vecchi hanno diversi tipi di anticorpi nel sangue rispetto ai pesci più giovani. Avevano anche una minore diversità di anticorpi in tutto il corpo. «Se abbiamo meno anticorpi diversi con l'avanzare dell'età, questo potrebbe portare a una ridotta capacità di rispondere alle infezioni. Ora vogliamo indagare ulteriormente perché le cellule B perdono la loro capacità di produrre vari anticorpi e se è possibile per loro ringiovanire e quindi riguadagnare questa capacità», conclude Valenzano.

