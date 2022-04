I deserti «vivono» e «respirano» il vapore acqueo, afferma lo studio

Sebbene si credesse che ci fossero solo pochi animali che vivevano nei deserti, la scienza è riuscita a determinare che questa zona è «viva» e respira persino vapore. Questi dati sono stati pubblicati nel Journal of Geophysical Research: Earth Surface, grazie all'applicazione di una nuova tecnologia. Queste informazioni sono il risultato di oltre 40 anni di ricerca in aree inospitali e della raccolta su una «scala millimetrica» dell'esatta quantità di umidità e densità di sabbia in questi spazi.

Guidato da Michel Louge, professore di ingegneria meccanica e aerospaziale presso la Facoltà di Ingegneria, questo progetto pluridecennale mirava ad analizzare fluidi, gas e particelle solide presenti in un'ampia varietà di terreni. In questo senso, gli scienziati hanno rilevato che le dune di sabbia crescono, si muovono e persino respirano aria umida, poiché il vapore acqueo penetra nella polvere e nei grani estremamente porosi che compongono questo paesaggio.

Denominata come: «Trasporto del vapore acqueo attraverso una superficie sabbiosa arida: accoppiamento termico non lineare, avvezione dei pori azionata dal vento, onde sotterranee e scambio con lo strato limite atmosferico», questa analisi, pubblicata il 21 marzo, ha cercato di valutare la materia con maggiore sensibilità, per la quale, insieme con i suoi studenti, Louge ha sviluppato un nuovo strumento, simile a una sonda.

Nel 2000, lo scienziato della Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering, Cornell University, Ithaca, Stati Uniti, ha iniziato una collaborazione con Ahmed Ould el-Moctar dell'Università di Nantes, in Francia, con il quale ha utilizzato questi strumenti per analizzare l'umidità nelle dune di sabbia e comprendere il processo mediante il quale i terreni agricoli diventano deserti. Una situazione che, nel bel mezzo del cambiamento climatico, si posiziona come uno dei dubbi più importanti al mondo. «Il futuro della Terra, se continuiamo così, è un deserto», ha detto Louge.

Grazie a queste sonde che consentono misurazioni profonde e dettagliate, gli scienziati sono stati in grado di valutare su scala millimetrica l'esatta quantità di umidità e la densità della sabbia. Il risultato è stato sorprendente. La sabbia in queste aree è molto porosa, quindi c'è una quantità molto piccola di aria che filtra attraverso questi spazi. «Il vento scorre sopra la duna e, di conseguenza, crea squilibri nella pressione locale, che letteralmente costringe l'aria dentro e fuori dalla sabbia. Quindi, la sabbia respira, come respira un organismo», ha spiegato Louge. Questa presunta respirazione consente ai microbi di persistere in profondità nei deserti, indipendentemente dalla temperatura alla quale si trovano le dune.

Inoltre, gli scienziati sono stati in grado di determinare che le superfici del deserto scambiano meno umidità con l'atmosfera di quanto stimato in precedenza, poiché l'evaporazione dell'acqua dai granelli di sabbia consiste in una lenta reazione chimica. «Avremmo potuto pubblicare i dati 10 anni fa per informare l'accuratezza del nostro approccio, ma non è stato soddisfacente finché non abbiamo capito cosa stava succedendo. In realtà, nessuno ha mai fatto niente del genere prima. Questa è la prima volta che si possono misurare livelli di umidità così bassi «, ha affermato Louge.

Al di là di questo progresso nel comportamento dei deserti, gli scienziati hanno sottolineato che, inoltre, questa sonda può essere applicata per altri spazi o ricerche, come l'esplorazione nello spazio, l'inquinamento e persino l'influenza di alcune sostanze chimiche sulla terra. « Se vuoi fare produzione continua, devi disporre di sonde che ti consentano, a seconda del tempo e ovunque sia importante, di verificare di avere il comportamento corretto del tuo processo», ha affermato Louge.

