Sorpresa in un incontro di boxe: un arbitro è stato colpito e ha dovuto essere rimosso su una barella

Il posizionamento sul ring è uno dei punti più importanti per un giudice quando conduce un combattimento. E il giudice messicano Jesús Granados è rimasto in un brutto settore per alcuni secondi nello scontro tra Irvin Turrubiartes e Gerardo Valenzuela. E se avesse pagato per questo: ha ricevuto un ananas sul petto e doveva essere rimosso su una barella.

Gli ultimi colpi del terzo round sono stati distribuiti quando un gancio destro di Valenzuela non ha avuto il destino desiderato dal pugile e ha influito sull'autorità del combattimento. Granados sentì un dolore intenso e smise di prestare attenzione alla lotta durante gli ultimi momenti. L'arbitro ha iniziato a girare con le braccia in un barattolo e una volta sentito il campanello, si è chinato e ha toccato la zona dove ha sentito la potente aggressività.

Il quarto round doveva iniziare, ma Gesù si sdraiò sul lato del ring, dove i medici lo curarono immediatamente. È stato automaticamente portato fuori dalla zona di combattimento su una barella per le cure di emergenza. Le telecamere si sono concentrate sul momento in cui hanno aperto i suoi vestiti per controllare l'entità del colpo e in modo che anche lui potesse respirare meglio.

Una volta in infermeria, Granados era con lo staff medico della sera e dopo pochi minuti si è ripreso. Secondo la trasmissione televisiva Azteca, il giudice si è ritirato con i suoi mezzi dalla palestra Rodrigo Quevedo situata nella città di Chihuahua ed è fuori pericolo. «È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto qualcosa del genere. Il grande precedente storico è Benny Leonard, un combattente di New York che una volta in pensione si dedicò a fare il giudice, e il 18 aprile 1947, quando si riferiva a una lotta minore, cadde morto. Facciamo il confronto per valore storico, non vogliamo che questo raggiunga una tale definizione», ha spiegato uno dei commentatori.

Un collega è stato responsabile di continuare a guidare lo scontro che ha portato alla vittoria di Turrubiartes per KO nel settimo capitolo. Gerardo Valenzuela è caduto per la prima volta in carriera ed è rimasto con un record di 10 vittorie e una sconfitta mentre Irvin ha allungato ancora una volta il suo impressionante record di 24-0-1 avendo un solo pareggio contro Gustaño Piña Melgar alla fine del 2021.

