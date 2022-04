Rendimento annuale delle persone fisiche: come sapere se ho un saldo a favore

I contribuenti hanno l'intero mese di aprile per presentare la dichiarazione dei redditi annuale, ma come faccio a sapere se ho un saldo a favore? Il Tax Administration Service (SAT) ha abilitato un simulatore speciale in questo caso, quindi di seguito mostreremo come funziona e i vantaggi che offre.

È uno strumento che faciliterà il funzionamento delle parti interessate, oltre a consentire all'utente di conoscere le informazioni precedenti del rendimento annuale, che consentirà loro di avere un maggiore controllo dell'argomento.

Inoltre, questo simulatore include detrazioni precompilate che sono state effettuate nel corso dell'anno precedente, a condizione che una fattura sia stata richiesta e pagata tramite una carta o transazioni elettroniche.

Va ricordato che le detrazioni personali sono spese che, in qualità di contribuente, hai il diritto di diminuire dal reddito accumulato sull'imposta annuale. restituirli e trasformarli in un saldo per accontentare, ovvero un cashback.

Come viene utilizzato il simulatore SAT?

*La parte interessata deve inserire il seguente link. Ecco.

*Quindi fare clic sull'opzione «esegui online».

*Quindi indica se sei una persona fisica o giuridica.

*Inserisci il testo che apparirà nell'immagine.

*Fai clic su «continua».

*Infine, dovrai seguire le istruzioni per completare le tue informazioni e ottenere gli obblighi che ti corrispondono, in base ai dati inseriti.

Va ricordato che le persone fisiche devono presentare la dichiarazione dei redditi annuale dal 1 al 30 aprile, data considerata come scadenza per il processo.

Chi dovrebbe presentare la dichiarazione annuale 2021?

Ad aprile, le persone dichiarano di aver percepito un reddito da:

*Salari:

-Da un solo mecenate e hanno smesso di riceverlo prima del 31 dicembre.

-Se hanno anche percepito redditi diversi dagli stipendi.

-Se hanno lavorato per due o più datori di lavoro contemporaneamente.

-Se i salari provengono dall'estero o da persone non obbligate a trattenere.

-Se hanno ottenuto anche redditi da indennità o pensionamento.

-Se il reddito annuo totale per questa voce supera i 400 mila pesos.

*Servizi professionali.- Questi sono quelli che guadagnano da soli e rilasciano la prova delle tasse.

*Attività commerciali, compresi coloro che sono tassati ai sensi del regime fiscale di incorporazione e hanno scelto di effettuare pagamenti provvisori bimestralmente applicando un rapporto di profitto.

*Attività commerciali svolte solo attraverso piattaforme tecnologiche, applicazioni informatiche o simili, che non hanno optato per effettuare pagamenti definitivi.

*Raccogliere l'affitto per alcuni immobili (appartamento, casa o locali commerciali).

*Ricevono interessi o dividendi.

*Hanno alienato le merci, se hanno venduto beni.

*Acquisizione di beni, se hanno acquistato beni.

Il rendimento annuale viene utilizzato per registrare il reddito dal tuo stipendio, le tue detrazioni, eseguire il calcolo dell'imposta annuale, archiviare in zeri, pagare o richiedere un saldo in favore, cioè un rimborso.

Per qualsiasi domanda o chiarimento, il SAT ha messo a disposizione delle persone alcuni numeri di telefono e siti Web, dove possono fare la dichiarazione, tra le altre cose. Inoltre, ha esteso l'orario di ufficio durante i giorni lavorativi di aprile e alcuni sabati del mese per soddisfare questo requisito.

