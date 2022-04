Una «scorta» ha costretto una ragazza di 16 anni a fare sesso con 17 uomini in un giorno per pagarle un debito

Tyler-Jo Walker, 23 anni, è stato processato in un tribunale britannico per aver costretto un'adolescente a fare sesso con 17 uomini lo stesso giorno per pagarle un debito di £100 ($131).

La scorta ha lavorato per l"agenzia Premier Escorts usando il nome Georgie, sono diventati amici con l"adolescente vulnerabile in un parco e hanno iniziato a chattare su Instagram.

L'adolescente, a cui è stata prestata la patente di guida di Walker per poter uscire a bere, ha visitato un condominio a Sunderland per vedere Walker.

Walker, per «nessun motivo», pagò 47 sterline per la corsa in taxi della giovane donna, soldi che in seguito le avrebbe addebitato.

«Quando è arrivato, Tyler-Jo Walker ha aperto la porta indossando solo la biancheria intima. Alla domanda su cosa stesse facendo, l'imputata le ha detto di essere una scorta», ha detto alla corte il procuratore nel caso Sue Hirst.

Tyler-Jo Walker

La corte ha sentito che l'adolescente era «scioccata», ma è rimasta nell'appartamento con Walker, che presto le ha detto che ora le doveva 100 sterline per il taxi e altri oggetti.

«Quando ha chiesto indietro i suoi soldi, la querelante le ha detto che avrebbe potuto restituirglielo giovedì, ma l'imputato non era disposto ad aspettare», ha spiegato il procuratore.

Poi le cose hanno preso una piega sinistra quando Walker ha detto alla giovane donna che avrebbe dovuto fare sesso con uomini per pagare i soldi che le doveva.

La escort de 23 años también tiene problemas de salud mental y se dijo que creía que estaba ayudando a una chica que estaba en su mismo trabajo

«Ha detto alla polizia che sentiva di non poter dire di no perché l'imputato era molto determinato che questo sarebbe dovuto accadere», ha proseguito il procuratore.

La corte sentì che Walker faceva posare l'adolescente in mutande in modo da poter scattare foto e presentarla come potenziale operaia presso l'agenzia di escort, dicendo che aveva 18 anni.

Nel giro di pochi giorni, furono presi accordi affinché un uomo visitasse l'appartamento a Sunderland.

Quando l'uomo è arrivato, la giovane donna si è spaventata ed è scappata, ha detto a Walker che non voleva andare a letto con lui, ma lei ha risposto che avrebbe dovuto farlo perché «in altro modo lo pagherei?»

L'imputato l'ha portata di sopra, ha parlato con l'uomo, chiedendogli per quanto tempo sarebbe rimasta lì, e lui ha risposto mezz'ora. Ha detto che sarebbe costato 80 sterline (104 dollari).

La corte ha sentito che quando l'uomo se n'è andato, Walker ha preso i soldi dall'adolescente, che è andato a fare la doccia.

«La denunciante è rimasta sorpresa nello scoprire che l'imputato aveva fatto in modo che un altro uomo facesse sesso con lei quel giorno», ha aggiunto il pubblico ministero.

La stessa cosa è successa con il secondo uomo, mezz'ora di sesso e altre 80 sterline (104 dollari). La giovane voleva fermarsi e ha detto di sentirsi angosciata. La risposta di Walker è stata netta: «È semplice, ti abituerai».

Quel giorno, Walker la costrinse a dormire con sette uomini, uno dopo l'altro.

Un altro giorno, ha dormito con un massimo di 12 clienti di Walker, uno dopo l'altro, e poi altri quattro o cinque uomini assegnati alla scorta perché «non si sentiva abbastanza bene» per servirli da sola.

La giovane donna è durata circa due settimane nelle mani di Walker, durante le quali ha dormito con più di 30 uomini e ha guadagnato circa 3.000 sterline (3.933 dollari). La scorta da parte sua sarebbe rimasta con una fetta di 700 sterline (917 dollari).

Il giudice nel caso Robert Spragg ha detto che la performance di Walker aveva causato un «impatto significativo» sul minore, aggiungendo che da quello che è successo «ha trovato difficile andare avanti con la sua vita, come spesso si ritrova a pensarci, se ne vergogna e avrà senza dubbio una durata effetto su una ragazza che era già nei guai».

La corte ha sentito che Walker ha problemi di salute mentale e disturbo da stress post-traumatico a causa di relazioni passate violente.

Il giudice Spragg ha affermato che i suoi problemi di salute mentale si sono ridotti ma non hanno estinto la sua colpa per il crimine.

Da parte sua, la difesa della scorta ha detto che Walker era all'oscuro che l'adolescente aveva solo 16 anni e che per lei stava solo «aiutando un'amica che voleva fare lo stesso lavoro».

Walker è stato condannato a 16 mesi di carcere, sospeso per due anni, con requisiti di riabilitazione e 120 ore di lavoro non retribuito.

