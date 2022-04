Queste sono le linee rosse del Partito Liberale che determineranno il suo sostegno ad alcune candidature presidenziali

Il sostegno che il partito liberale può fornire alle prossime elezioni è diventato un argomento di conversazione nel paese. L'unico capo del liberalismo, César Gaviria, che è stato anche presidente della Repubblica, ha tenuto diversi incontri con alcuni candidati che aspirano a raggiungere Casa de Nariño.

Questo giovedì, il segretario del partito, Miguel Ángel Sánchez, ha annunciato quali sono le «linee rosse» che il candidato che decidono di sostenere nella campagna per la Presidenza della Repubblica deve rispettare. In un thread su Twitter, ha detto che la prima restrizione sarebbe che non ci dovrebbe essere una costituente nel prossimo governo.

Nella lista, menziona anche che non si dovrebbe tornare al modello di rielezione che la Colombia aveva fino al 2014 e hanno chiesto il rispetto dei risparmi nei fondi pensione. Hanno anche chiesto un impegno per l'attuazione dell'accordo di pace e il mantenimento del rispetto per la giustizia speciale per la pace (PEC).

Altre linee rosse da lui menzionate sono state: stabilire una politica agraria su determinate cifre, cercare una vita dignitosa e un reddito di base per tutti, difendere la proprietà privata, rispettare la protesta sociale, garantire l'indipendenza del Consiglio di amministrazione del Banco de la República, e lo capisce» il progresso è più dignità, più democrazia e rispetto per le nostre istituzioni».

Sebbene il banco del Partito Liberale non abbia scelto chi sostenere nella campagna presidenziale, queste linee rosse stabiliscono i primi parametri. Inoltre, è importante notare che l'ex presidente ha discusso questa visione del Paese con i candidati che ha incontrato.

Incontro con Federico Gutiérrez

Mercoledì scorso, l'ex presidente César Gaviria Trujillo e il candidato presidenziale del Team for Colombia, Federico Gutiérrez, si sono incontrati. Durante l'incontro, durato più di tre ore, il candidato alla presidenza ha presentato le sue principali proposte all'unico leader del partito liberale.

«Di fronte agli approcci programmatici, ci sono molte coincidenze, direi nella stragrande maggioranza se non è completo», ha detto il candidato per Team for Colombia. A sua volta, ha parlato delle linee rosse del liberalismo: «non sono linee rosse per me, perché difendo la democrazia e la libertà, le linee rosse sono per gli altri che mettono a rischio questi principi. Qualsiasi accordo deve essere fatto su base programmatica affinché la Colombia possa fare bene».

È importante notare che nel caso in cui il partito liberale decida di sostenere la campagna di Federico Gutiérrez, il candidato avrebbe il sostegno dei banchi tradizionali del paese, in quanto il partito conservatore ha confermato che sosterrà l'aspirante squadra per la Colombia.

Incontro con Roy Barreras sul Petro

Mercoledì, il senatore Petrist Roy Barreras ha incontrato César Gaviria, nonostante il fatto che l'ex presidente abbia rotto i dialoghi con il Patto storico.

Sebbene Barreras, che è stato eletto al Senato nell'alleanza politica di Gustavo Petro, abbia assicurato che i ponti tra petrianismo e liberalismo sono stati ripristinati, diversi media nel paese hanno affermato che Gaviria ha sollevato una serie di richieste per valutare possibili alleanze.

Secondo la stampa, il capo del collettivo rosso avrebbe chiesto a Petro di scusarsi pubblicamente con lui, dopo che la sua formula vicepresidenziale, Francia Márquez, lo ha interrogato dal vivo e dal vivo.

