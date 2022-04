L'ex DT di Gianluca Lapadula in porta contro il Paraguay: «Ha segnato un vero gol da attaccante»

Il lavoro di Gianluca Lapadula con il La nazionale peruviana è stata straordinaria, ammirevole e un intero paese lo ringrazia per ogni consegna e obiettivo che ha fatto quando è stata indossata la camicia bianca rossa.

E questo martedì scorso non ha fatto eccezione, visto che il ruolo interpretato da 'Bambino de Los Andes contro il Paraguay, nell'ultima data delle qualificazioni, è stato eccezionale. Non solo per il gol, ma per la dedizione e il desiderio che ha messo in ogni palla che collego.

Dall'Italia, non erano estranei a ciò che Gianluca Lapadula ha fatto con il Perù, visto che non sono stati solo i media a seguire la sua prestazione, ma anche il suo ex allenatore Mario Petrone lo ha incoraggiato nonostante i chilometri di distanza che ci sono.

Infobae ha nuovamente chiamato Mario Petrone per analizzare un po' le prestazioni del suo ex allievo Gianluca Lapadula con la maglia della nazionale peruviana contro Paraguay

«Sono molto felice per il Perù e per quello che Gianluca Lapadula ha fatto sul campo di gioco. Abbiamo parlato prima della partita e mi sono ricordato come poteva fare la differenza. Sì, potrebbe aiutare la tua nazione a giocare quella partita di ripescaggio e te l'ho detto senza problemi, visto che Lapadula in quelle partite importanti si distingue sempre. Per me non è una novità, perché conosco il carattere del ragazzo e cosa può dare a tutta la squadra per le persone», ha detto Mario Petrone in esclusiva a Infobae.

Allo stesso tempo, Petrone ha detto di non essere sorpreso dal fatto che Gianluca Lapadula abbia definito così di fronte al Paraguay.

«Sono contento perché Lapadula ha segnato un gol che non è nuovo per me, perché ha iniziato a fare quelle mosse per quel gol, che in Italia chiamiamo 'movimento off-line', che è dietro ai difensori. È stato un ottimo assist del suo compagno di squadra, ma Gianluca ha cercato molto bene lo spazio dietro la linea di difesa e con la gamba destra ha segnato un vero gol da attaccante», ha sottolineato questo media.

Tuttavia, Mario Petrone ci fa capire che Gianluca Lapadula può ancora dare di più nella nazionale peruviana. «Può dare di più, tutto dipende dal fatto che giochi con più continuità nel suo club», ha commentato il suo ex allenatore che si affida sempre al talento dell'attaccante del Benevento dell'attaccante della Serie B italiana.

Infine, Petrone chiarisce che la squadra peruviana è una delle favorite per raggiungere la Coppa del Mondo in Qatar, dal momento che il rivale asiatico non ha gli argomenti per battere il rappresentante del Conmebol. «Avrà la motivazione per andare a una Coppa del Mondo. Per me nel ripescaggio il Perù è uno dei preferiti», ha condannato Mario Petrone in esclusiva a Infobae.

I NUMERI DI GIANLUCA LAPADULA NEI PLAYOFF

Gianluca Lapadula ha giocato 13 partite con la nazionale peruviana per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in Qatar 2022 e ha segnato tre gol.

