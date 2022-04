La missione internazionale visiterà La Guajira e la Sierra Nevada per valutare la situazione sociale in queste aree

Dal 1 al 7 aprile, parlamentari del Regno Unito e dell'Irlanda parteciperanno alla Mission for Life, per verificare la situazione dei diritti territoriali a La Guajira e nella Sierra Nevada. L'obiettivo principale della Missione sarà conoscere in prima persona lo status dei diritti umani e l'adempimento degli impegni nazionali e internazionali per la protezione dei territori etnici del sud di La Guajira e della Sierra Nevada de Santa Marta.

Oltre alla presenza di funzionari di questi paesi europei, l'osservazione internazionale includerà la partecipazione di delegati delle ambasciate internazionali, delle Nazioni Unite e di ONG britanniche come ABColombia e Christian Aid dall'Irlanda, che saranno accompagnati da organizzazioni colombiane riunite in la piattaforma La Guajira le País e gli amici della Sierra.

Una dichiarazione del Collettivo Avvocati José Alvear Restrepo, che accompagnerà questa missione, sottolinea che: «La persistenza del conflitto armato e l'espansione delle attività estrattive e dei megaprogetti in tre dipartimenti: La Guajira, Cesar e Magdalena, continuano a condannare il fisico e sterminio culturale delle popolazioni indigene della Sierra Nevada de Gonawindua: Arhuaco, Kankuamo, Wiwa e Kogui; così come il popolo Wayuu e varie comunità afro-discendenti di La Guajira.»

Un rapporto del 2022 dell'organizzazione non governativa Human Rights Watch (HRW), rileva che «le popolazioni indigene della Colombia soffrono di livelli sproporzionati di povertà che impediscono loro di esercitare i loro diritti sociali ed economici. Nel 2021, almeno 32 ragazzi e ragazze di età inferiore ai cinque anni, per lo più provenienti dalle comunità indigene Wayuus, sono morti nel dipartimento di La Guajira».

Le attività della delegazione inizieranno sabato 2 marzo. In quel giorno, ascolteranno le comunità Afroguajira e Wayuu, «che sono state storicamente colpite dall'estrazione del carbone nel sud di La Guajira, così come le organizzazioni che stanno resistendo all'espansione della frontiera estrattiva», afferma il documento di visita.

Nel frattempo, tra il 4 e il 5 aprile, si incontreranno nella comunità di Makúmake, Rio Seco (Cesar), con le autorità tradizionali e l'Autogoverno del popolo Kankuamo, Arhuaco, Wiwa e Kogui. In questo spazio, cerca di creare un dialogo interculturale e intersettoriale con le entità governative dell'ordine regionale e nazionale, con l'obiettivo di trovare percorsi di azione per garantire la vita e la buona vita delle popolazioni indigene.

Lo stesso rapporto HRW evidenzia l'assenza dello stato in questo dipartimento, al fine di soddisfare i bisogni primari richiesti dalla comunità, «la risposta inadeguata delle autorità alle siccità prolungate nel dipartimento di La Guajira, ha compromesso l'accesso delle comunità indigene Wayuu al cibo e acqua e ha aumentato i tassi di decessi dovuti alla malnutrizione infantile».

Un rapporto della Commissione per l'osservazione della crisi umanitaria della Sierra Nevada de Santa Marta indica che ci sono state 44 sparizioni forzate, 166 esecuzioni extragiudiziali, 92 casi di tortura e 52 casi di rapimento in questa zona del paese tra il 1998 e il 2002.

Ci sono anche dati su due massacri nel 2002, in cui sono stati uccisi 12 indigeni Wiwas, con conseguente sfollamento forzato di 1.300 indigeni da quella comunità e quello di 300 persone delle comunità di Sabana Grande, Potrerito, El Machín e Marocaso.

