Il «Pino» del CJNG è stato arrestato per l'omicidio di un giornalista di Veracruz

Periodistas se manifiestan en la ciudad de Xalapa, para exigir justicia por el asesinato del periodista Julio Valdivia en el estado de Veracruz (México). EFE/Miguel Victoria

Gustavo Abigail Díaz, el Pino, leader del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG), è stato arrestato per la sua presunta responsabilità nell'omicidio del giornalista di Veracruz Julio Valdivia Rodríguez, decapitato nel comune di Tezonapa alla fine del 2020.

La procura di Veracruz ha indicato che il presunto leader criminale è stato assicurato in coordinamento con le autorità federali da un procedimento penale 224/2020. Mentre il Ministero della Sicurezza e della Protezione dei Cittadini lo ha identificato come un obiettivo prioritario sull'istmo di Tehuantepec.

«Rispettando i tuoi diritti umani e il giusto processo, sarai presentato in una prima udienza davanti al giudice del processo penale orale e della procedura del tribunale di vigilanza dell'undicesimo distretto di Xalapa residente a Pacho Viejo», ha affermato l'autorità ministeriale.

El Pino è caduto ad Amozoc, Puebla, e nonostante i suoi presunti legami con il CJNG in vari crimini, l'accusa che deve affrontare è quella di omicidio intenzionale contro il giornalista giustiziato il 9 settembre 2020.

Rl periodista fue decapitado (Diario El Mundo via REUTERS) via REUTERS

Valdivia Rodríguez ha coperto la fontana delle note rosse per El Mundo de Córdoba, dove ha collaborato come corrispondente di Tezonapa. I rapporti indicavano che aveva già segnalato minacce. È diventato il venticinquesimo giornalista ucciso nello stato fino a otto anni prima.

I suoi resti furono abbandonati vicino ai binari della ferrovia tra le comunità di Paraíso e Motzorongo. La motocicletta con cui stava trasportando per lavoro è stata trovata vicino al suo corpo.

Un anno e mezzo dopo l'assassinio, l'operazione è stata dispiegata per trovare Gustavo Abigail Díaz, figlio dell'ex deputato locale di Oaxaca Gustavo Diaz Sanchez, el Gato, che è anche perseguito con accuse simili alla sua prole.

Julio Valdivia Rodríguez era conosciuto come El Tigre del Norte a causa di un ciuffo di capelli grigi che assomigliava a quello di un musicista di un gruppo settentrionale. Guadagnava uno stipendio di mille pesos messicani a settimana, il costo della sua vita per aver denunciato problemi di sicurezza nello stato più violento per i giornalisti in Messico.

El presunto cabecilla criminal quedó asegurado en Amozoc (Foto: SSyPC)

Secondo le autorità federali, El Pino è legato a reati di estorsione, huachicol, rapimento, contrabbando di migranti e droga, nonché furto del trasporto merci con denunce da parte di varie camere d'affari nazionali e gruppi di il bouquet.

Cuitláhuac García, governatore di Veracruz, ha sottolineato che questo soggetto stava continuando le sue attività illegali nel comune di Tezonapa, ma a Oaxaca i suoi atti illeciti sono stati identificati a Cosolapa. In questa demarcazione sono stati individuati i crimini dell'ex deputato Díaz Sánchez.

L'ex funzionario è caduto nel novembre dello scorso anno a Fortin de las Flores, insieme all'altro figlio, Alberto Díaz, el Pelón, e Oliver «N». L'arresto è stato per omicidi e oltraggi di autorità nello stato del Golfo del Messico. Sebbene a Oaxaca lo stiano cercando anche per altre accuse correlate.

Quando l'uomo di Oaxaca cadde nelle mani della giustizia, i residenti dei sindaci in cui operava dimostrarono con la chiusura delle circolazioni e le gomme bruciate per chiedere il suo rilascio.

El Gato, padre del Pino, también es procesado por asesinatos (Foto: SSP-Veracruz)

«Era curioso che una volta fermati alcune persone abbiano iniziato a fermarsi tra i teppisti e alcune persone a bloccare le bancarelle di Oaxaca e l'ingresso di Tuxtepec, abbiano dato fuoco ad alcuni veicoli ed è quello che dobbiamo indagare», ha detto Cuitláhuac García all'epoca.

L'emergere di CJNG a Oaxaca risale all'ottobre 2017, quando hanno annunciato la sua espansione attraverso i loro video abituali. In quell'occasione, uomini armati affermarono di appartenere alla fazione comandata da Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, e arrivarono per sterminare i rivali.

A quel tempo, il convoglio di almeno sei veicoli entrò nel comune di Loma Bonita nella regione del bacino di Papaloapan. In precedenza, il governatore Alejandro Murat aveva negato la presenza di gruppi criminali nello stato.

Nei suoi primi giorni, CJNG prestò servizio a Veracruz come braccio armato del cartello di Sinaloa per giustiziare i rivali e divenne noto come Matazetas. Si sono poi consolidati come organizzazione con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, e nel 2013 hanno annunciato la loro demarcazione con i Sinaloani.

