Ryan Reynolds è diventato il primo attore con tre film nella storica Top 10 di Netflix

A 45 anni, Ryan Reynolds ha fatto una carriera importante con titoli come Definitely, Maybe , The Proposal, Buried o Green Lantern, oltre ai due Deadpool. Ora questo attore canadese ha aggiunto un record al suo curriculum: è la prima star a recitare in tre film che meritavano di entrare nella storica Top 10 di Netflix. La sua duttilità sia per la commedia che per l'azione gli ha permesso di muoversi liberamente in diversi tipi di produzioni.

Il suo film platform più recente è diventato, tre settimane dopo la sua uscita, uno dei 10 film americani più popolari (attualmente classificato al settimo posto tra i più visti). Il progetto Adam (The Adam Project, 2022), in cui recitano anche Jennifer Garner, Zoe Saldaña e Mark Ruffalo, racconta la storia del trentenne Adam, che viaggia indietro nel tempo in una missione di salvataggio ma ha un incidente. Mentre ripara la nave, si incontra all'età di 12 anni, quando stava cercando di riprendersi dopo la morte di suo padre e di superare il bullismo subito a scuola.

Questo film ha raggiunto 209,5 milioni di ore di riproduzione nelle prime settimane. Grazie a questa accoglienza da parte del pubblico, Reynolds è diventato il primo attore ad essere nella lista dei 10 film più visti per la terza volta.

Un altro film che gli ha permesso questo record è il famosissimo Red Alert (Red Notice, 2021), che è stato il più visto nella storia della piattaforma con 364 milioni di ore di visione. Lì hanno accompagnato Reynolds Dawyne Johnson e Gal Gadot. Il terzo è lo Squadron 6 (6 Underground, 2019), che si classifica al numero 9 con 205,5 milioni di ore.

Fino all'uscita di The Adam Project, Reynolds ha condiviso il podio con Sandra Bullock, che è riuscita ad avere due film originali Netflix nella Top 10: Bird Box e Unforgivable (The Unforgivable).

Ryan Reynolds ha lavorato con Dawyne Johnson e Gal Gadot nel popolarissimo «Red Alert», il titolo più visto nella storia di Netflix. (Netflix)

Chi sta anche generando il suo disco è il produttore e regista di The Adam Project, Shawn Levy, anche regista di Stranger Things. Entrambe le fiction sono tra le prime 10 più scelte dai consumatori. «Non mi occupo di programmazione di nicchia. Faccio programmazione convenzionale. E avere sia The Adam Project che Stranger Things al primo posto tra i più visti di Netflix è motivo di orgoglio «, ha detto Levy in un'intervista per The Hollywood Reporter.

Questo recente successo non è la prima collaborazione di Levy con Ryan: avevano già lavorato insieme su Free Guy e Deadpool. Tra i nuovi progetti che potrebbero fare insieme c'è la terza puntata di Deadpool per Marvel/Disney, e anche un sequel di Free Guy.

Oltre ai tre titoli protagonisti di Reynolds, la Top 10 di Netflix ha la forma seguente:

1. Allarme rosso, 364 milioni di ore di visualizzazione

2. No mires arriba (Non guardare in alto), 359,8 milioni

3. Bird Box, 282 milioni

4. Missione di salvataggio (estrazione), 231,3 milioni

5. Unforgivable, 214,7 milioni

6. The Irishman (The Irishman), 214,6 milioni

7. The Adam Project, 209,7 milioni di dollari

8. El stand de los besos 2 (The Kissing Booth 2), 209,3 milioni

9. Squadron 6, 205,5 milioni

10. Spenser Confidential, 197,3 milioni

