MinSalud ha condotto un incontro per analizzare la situazione dei migranti in Colombia

Foto de archivo. Migrantes venezolanos hacen fila para recibir ayuda alimentaria donada por funcionarios de la embajada en Bogotá del líder opositor venezolano Juan Guaido, a quien muchas naciones en medio de la pandemia de COVID-19 en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2020. REUTERS/Luisa González

Al fine di rivedere e garantire che i migranti che vivono nel paese abbiano accesso ai servizi sanitari, il governo nazionale ha guidato un cluster sanitario incentrato su questa popolazione. Il 31 marzo, i rappresentanti del Ministero della Salute (MinSalud) hanno parlato con i partner della cooperazione internazionale per migliorare i risultati delle azioni in corso e che possono essere attuate con il loro sostegno.

Per il governo, questo è un punto essenziale perché solo la popolazione migrante dal Venezuela nel paese ammonta a circa 2.029.758 persone, secondo i dati del registro unico dei migranti venezuelani (RUMV). Va notato che negli ultimi cinque anni la popolazione migrante in Colombia ha aggiunto più di 14 milioni di attenzioni a più di 1,5 milioni di persone.

Ad oggi, 487.000 migranti sono membri attivi del sistema di sicurezza sociale e l'obiettivo di chiudere il governo è 747.000 membri, ovvero il 64 per cento. Tra i partecipanti, il 48 per cento è nel regime contributivo e il 52 per cento nel regime sovvenzionato.

Secondo MinSalud, queste cifre ci consentono di visualizzare la portata delle sfide che il settore sanitario deve affrontare. Gli operatori umanitari hanno menzionato la necessità di lavorare in modo articolato per far avanzare l'evoluzione dell'assicurazione verso un accesso effettivo all'assistenza sanitaria e ai suoi risultati, nelle aree delle aree rurali alte.

È stato indicato che si terrà un'altra riunione di gruppo per dare seguito e presentare la strategia di lavoro congiunta degli operatori umanitari e del settore sanitario nella cura dei migranti in una situazione irregolare.

Va ricordato che, il 25 marzo, le autorità colombiane avevano consegnato 700.000 carte con lo status di protezione temporanea per i venezuelani, una misura volta a regolarizzare i migranti. Ciò consente a questa popolazione di accedere a diritti come l'istruzione, il lavoro e, naturalmente, la salute.

«Lo Statuto di protezione colombiano è un punto di riferimento che stanno guardando perché oggi la realtà della migrazione costringe tutte le nazioni del mondo ad accogliere i migranti», ha detto il vicepresidente e ministro degli Esteri Marta Lucía Ramírez.

La carta dello statuto di protezione temporanea, che ha iniziato a essere emessa il 13 ottobre, renderà più facile per i venezuelani l'accesso ai contratti di lavoro, alle entità sanitarie o ai servizi bancari.

Il sistema precedente, chiamato Special Permit to Permit (PEP), era un documento fisico che molte banche e aziende non accettavano a causa della sua facilità di contraffazione.

Lo statuto è aperto a tutti i migranti venezuelani che sono entrati nel paese prima del gennaio 2021 e cerca di «scoraggiare l'irregolarità» e tale beneficio è accessibile anche a coloro che entrano nel paese nei primi due anni di validità della norma su base regolare, cioè con un timbro nel loro passaporto.

«Quello che la Colombia ha fatto nel settore della migrazione, molti paesi ci hanno recentemente chiesto di condividere con loro l'esperienza di come è stato progettato lo statuto (...) Oggi la questione della migrazione diventerà una delle questioni più importanti in tutto il mondo», ha affermato Ramírez.

