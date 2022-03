L'Uruguay ha esentato le tagliatelle e i prodotti da forno dall'IVA per moderare l'aumento dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina

Foto de archivo de una espiga de trigo en un campo en la localidad ucraniana de Hrebeni, en la región de Kiev Jul 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko/

Nelle ultime settimane, il governo uruguaiano ha espresso preoccupazione per l'aumento dei prezzi di alcuni prodotti di base del paniere, come il taglio degli arrosti o le uova. Questo aumento è dovuto in gran parte al fatto che, grazie all'invasione russa dell'Ucraina, i prezzi sui mercati internazionali sono aumentati vertiginosamente.

Rilevanti anche per questa situazione sono le alte temperature che si sono verificate durante l'estate nel paese, causando la morte di migliaia di galline che depongono le uova e una delle più grandi siccità che l'Uruguay ha avuto.

Luis Lacalle Pou ha annunciato l'adeguamento dei prezzi del carburante: nella benzina, l'aumento sarà di tre pesos uruguaiani ($0,07) e nel diesel sarà di cinque pesos ($0,12) EFE/Ivan Franco/Archivio

Domenica scorsa, dopo l'annuncio del risultato del referendum per abrogare 135 articoli della legge sulla considerazione urgente, il presidente Luis Lacalle Pou ha tenuto una conferenza stampa in cui ha dichiarato che avrebbe avuto «un incontro importante sul tema dei prezzi» questa settimana e dove avrebbe preso provvedimenti per abbassare i costi del cibo dal paniere di base.

Questo mercoledì, il presidente ha incontrato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'allevamento, dell'agricoltura e della pesca e il Ministero dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere per discutere quali misure avrebbero adottato in merito ai prezzi.

Successivamente, ha annunciato che l'imposta IVA (22% sul prezzo del prodotto) sarà esentata su tagliatelle e prodotti da forno per 30 giorni, con la possibilità di estenderla a un decreto. Questa settimana il ramo esecutivo invierà un disegno di legge al Parlamento per fissare l'esenzione.

In quel caso, ha aggiunto che il governo sta anche valutando l'importazione di alcuni prodotti che non sono prodotti all'interno dell'Uruguay che «hanno alcune questioni tariffarie». Un esempio di ciò è il petrolio. Viene discussa la possibilità di «facilitare la questione delle tariffe sulle importazioni».

Anche il ministro dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere, Omar Paganini, ha dichiarato mercoledì che la crisi energetica e i conflitti che ne sono seguiti nei confronti del resto del mondo non incidono solo sul prezzo dei carburanti, ma anche sul «grano e semi oleosi, sulla farina e sull'olio», e che «a livello globale stiamo assistendo a un impatto inflazionistico, e il governo sta mettendo tutte le carte in tavola per contenerlo in qualche modo».

Ha aggiunto che «per una piccola economia come quella dell'Uruguay, abbastanza aperta al mondo, non è facile» ed è per questo che stanno «gestendo tutte le opzioni e il lavoro va avanti».

Da parte sua, anche il senatore di Cabildo Abierto e membro della coalizione dei partiti di centro-destra al governo, Guido Manini Ríos, ha incontrato il presidente Lacalle Pou e gli ha inviato alcune proposte per contenere l'aumento dei prezzi.

Il senatore ha sostenuto che «per un periodo indefinito» coloro che commercializzano al pubblico non hanno un margine di profitto per «una ventina» di prodotti dal paniere alimentare di base. In cambio di questo sacrificio, lo Stato si impegnerebbe a fare una rinuncia fiscale che compenserebbe la diminuzione del reddito.

Ieri, il presidente ha annunciato l'adeguamento dei prezzi del carburante che entrerà in vigore dal 1 aprile. Nella nafta, l'aumento sarà di tre pesos uruguaiani ($0,07) e nel diesel sarà di cinque pesos ($0,12).

Lacalle Pou ha evidenziato lo sforzo fatto dal governo per apportare un aggiustamento minore alle percentuali stabilite dal rapporto PPI (Import Price Parity) dell'Unità di regolamentazione dell'energia e dell'acqua (URSEA), ha riferito Underslinado.

«Il ramo esecutivo continuerà a valutare l'evoluzione dei prezzi internazionali del petrolio e dei suoi derivati e il loro impatto sulla situazione finanziaria dell'ANCAP, con l'impegno di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per mitigare l'impatto sui consumatori di questa situazione avversa», ha affermato il Ministero dell'Energia, Industria e estrazione mineraria.





