L'ex compagno di César Bono ha visitato l'attore quando è stato ricoverato in ospedale

Poche settimane fa, César Bono, attore messicano di 71 anni, è stato gravemente ricoverato in ospedale a causa di un complicato sanguinamento intestinale, che ha portato a un delicato intervento chirurgico; pochi giorni dopo essere stato ricoverato, il comico è stato finalmente dimesso dalla clinica il 21 marzo.

Tuttavia, il momento esatto in cui ha lasciato l'ospedale non è stato osservato, poiché un'ambulanza lo ha trasportato alla sua prossima destinazione. Tuttavia, la rivista TV Notas ha condotto un'intervista con il figlio dell'artista Leonardo Bono, che ha commentato che lui e la sua famiglia erano molto felici di sapere che era già a casa con suo fratello maggiore.

«Molta angoscia, ma è già a casa con mio fratello maggiore, con il quale vive dopo la separazione di mia madre, che è con chi vivo», ha sottolineato per la rivista.

Ha anche confermato che il recente ex compagno di César era in ospedale in visita all'attore, perché non sopportava di vedere i suoi figli in cattive condizioni a causa della salute del padre, quindi è andato più volte a sostenere tutto ciò che era necessario, tuttavia, L Leonardo ha sottolineato che il suo desiderio è quello di essere solo riservato sull'argomento.

César Bono è stato visitato dal suo ex compagno, perché dopo la loro separazione è ancora una parte importante della sua vita (IG: cesarbonoficial)

«Mia madre le ha spezzato il cuore nel vedere i suoi figli passare un periodo difficile ed è andata in ospedale per sostenerci; 33 anni di matrimonio non possono essere cancellati, mia madre non ha un cuore di pietra e ovviamente si è preoccupata molto della salute di mio padre», ha detto Leonardo.

Di fronte a questa situazione, ha messo in dubbio una possibile riconciliazione tra César Bono e Patricia Castro, una coppia con cui si è sposato 1988, dopo la separazione da Xóchitl che fu il suo primo matrimonio che durò 15 anni in concubinato.

Bene, dopo la separazione di César e Patricia l'anno scorso, dove il L'attore settantenne ha dichiarato di non essere più legato sentimentalmente a sua moglie perché hanno deciso di separarsi visto l'allontanamento che è sorto perché non sapevano come affrontare le ultime perdite che hanno subito insieme, il loro figlio più giovane ha commentato che un ritorno sarebbe una decisione da parte delle persone coinvolte, perché l'unica cosa che spera è che entrambi troveranno la felicità.

«È una questione di loro due, voglio solo che siano felici. Inoltre, dovranno incontrarsi di nuovo nelle mie anteprime teatrali e al mio matrimonio, dovranno sempre essere uniti», ha detto nell'intervista.

Patricia Castro si è separata nel 2021 da César Bono, con il quale ha procreato due figli e ne ha cresciuti altri tre, dai primi matrimoni l'uno dell'altro (Foto: Twitter)

L'anno scorso, l'attore ha spiegato per lo spettacolo mattutino Sale el Sol che la loro relazione è finita a causa di situazioni in cui non potevano andare avanti, «Penso, non voglio incolpare niente e nessuno, ma ha dovuto vedere molto il dolore di alcune morti per non essere in grado di liberarsene grande dolore, quella grande assenza. Quindi, invece di andare avanti, siamo rimasti a metà viaggio io e la mia ex moglie», ha spiegato il protagonista della commedia Defending the Caveman.

Ha accennato al fatto che la loro relazione non è finita per mancanza di amore, perché ha raccontato che nonostante le circostanze ha un grande apprezzamento per i suoi ex partner poiché erano entrambi una parte importante della loro vita oltre ad essere le madri dei loro figli.

«Non nel mio caso. Amavo le mie ex mogli. Amo le madri dei miei figli, con ognuno di loro due figli, due figlie con figlie con una e due figli con l'altra. Li amo, amo i miei figli, amo i miei nipoti ma poi smettono di amarti e poi vanno avanti con la vita», ha detto.

