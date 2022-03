La star di Hollywood che ha ridicolizzato Blatter e perché Pelé è stato bandito: le perle del sorteggio dei Mondiali 94

Quasi 30 anni fa, il mondo del calcio non vedeva l'ora di una nuova edizione della Coppa del Mondo maschile. E come accadrà a novembre con la Coppa del Mondo in Qatar, la questione è stata sollevata nell'ambiente con cosa sarebbe successo negli Stati Uniti. Segnata sulla mappa come la terra della NFL, del baseball e della NBA, che ha sofferto dopo il primo ritiro di Michael Jordan, la domanda ripetuta era come sarebbe stata l'organizzazione in un paese con quasi nessuna tradizione nella disciplina.

Il tempo è stato responsabile di dimostrare che USA 1994 ha lasciato stadi sontuosi, chilometri di viaggi tra le sedi e il calore di un pubblico che ha goduto della massima competizione calcistica come uno spettacolo sportivo mai visto. Ma, al di là di ciò che il torneo ha lasciato, e quella definizione di rigori che ha dato il titolo al Brasile dopo aver pareggiato a reti inviolate contro l'Italia in finale, quello che merita di essere ricordato come uno speciale sui vecchi film VHS è quello che è stato il sorteggio della fase a gironi.

Abbiamo detto che l'evento pre-Coppa del Mondo in Spagna 82 è stato imbarazzante, quello che è successo a il Caesars Palace di Las Vegas ha toccato il tragicomico. Il 19 dicembre 93, pochi giorni dopo i festeggiamenti di Natale e Capodanno, la Città del Peccato è stata visitata di gala (mai meglio detto) per accogliere stelle di ogni tipo. Sotto la guida di Josep Blatter, l'allora segretario generale della FIFA, le icone del calcio, insieme a personaggi del cinema e delle canzoni salirono su un palco che aveva un attore come Man of the Match of the day.

Con lo storico animatore televisivo americano Dick Clark e l'attrice Faye Dunaway come conduttori, leggende della musica come James Brown, Rod Stewart e Stevie Wonder hanno fatto parte dello spettacolo. Altri protagonisti sono stati la modella Carol Alt e l'attore Beau Bridges, che si sono mescolati con i nomi di grandi giocatori come il francese Michel Platini, il camerunese Roger Milla e l'olandese Marco Van Basten.

Molti di loro sono stati posizionati tra i tamburi che hanno determinato le posizioni dei selezionati nei gruppi. Altri, come l'allenatore campione del mondo con la Germania in Italia 90, Franz Beckenbauer, sono stati incoraggiati a prendere le palle da un secchio che ha definito i prescelti dal piatto 3. Una figura simile occupò il pugile campione dei pesi massimi Evander Holyfield, che diversi anni dopo perse parte dell'orecchio dopo il morso di Mike Tyson nella stessa sede.

Ma come se fosse un film di successo hollywoodiano, la FIFA e il comitato organizzatore guidato dal direttore esecutivo Alan Rothenberg hanno definito che l'attore scelto per ottenere gli ultimi balli della serata non era altro che Miss Doubtfire. È anche noto per aver doppiato Aladdin nel film d"animazione Disney, tra gli altri grandi ruoli che lo hanno portato alla celebrità. Dopo mezz'ora di spettacolo, quello che ha rubato la scena è stato Robin Williams. Il comico è entrato in scena e ha rivoluzionato il pubblico presente nel sorteggio della Coppa del Mondo. E si è anche tolto dalla testa lo stesso Blatter.

«Signor Bladder, è un piacere conoscerla dopo averlo provato per così tanti anni. È bello averlo», è stata la prima cosa che l'attore ha detto al manager del giveaway in presa in giro. Certo, invece di chiamare il manager del giveaway per nome lo ha cambiato con il riferimento di un organo del corpo umano: ha detto «vescica», che in inglese significa vescica.

«Sei completo, immagino», si ritirò prima di guardare lo schermo gigante dove i gruppi di sorteggio si mostravano e ripetevano: «Il più grande gioco di keno del mondo», in relazione alla sua somiglianza con il bingo o la lotteria giocata nei casinò. Pochi secondi dopo, l'attore che ha saputo recitare in grandi film dell'epoca come Good Morning, Vietnam; The Society of Dead Poets e Hook, indossava un guanto bianco sulla mano destra per garantire la «pulizia» di nella sua scelta di palle.

«Siamo alla fine del sorteggio ma è molto importante e siamo molto felici di avere te, Robin, o devo dire 'Miss Doubtfire'», ha detto Blatter all'attore, facendo eco al ruolo principale in cui Williams eccelleva nel film in cui si è vestita come una donna anziana per entrare nella casa della sua ex moglie ed essere in grado di visitare i suoi figli. «Oh, grazie Mr Bladder», ritrasse Robin, in una commedia che decretava risate diffuse nell'auditorium. Prima dell'addio, ha preso l'ultima palla del suo ciborio, destinata alla Svizzera, si è inchinato e si è inchinato davanti all'ospite di uno spettacolo che era più un passo comico che un evento legato a un evento sportivo.

Robien Williams è stato l'attore principale nel sorteggio a Las Vegas

Una volta che l'attore ha detto addio, con lui ha anche lasciato gli applausi che si sono ripetuti più tardi quando Blatter ha mostrato le aree finali della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Nel gruppo A, i padroni di casa sono rimasti insieme a Svizzera, Colombia e Romania. Brasile, Russia, Camerun e Svezia sono stati scelti per la Zona B, mentre il Gruppo C è stato guidato dai campioni del mondo Germania seguita da Bolivia, Spagna e Corea del Sud. Nella D, i protagonisti sono stati Argentina, Grecia, Nigeria e Bulgaria. La zona E era destinata a Italia, Irlanda, Norvegia e Messico, mentre il Gruppo F ha chiuso con Belgio, Marocco, Paesi Bassi e Arabia Saudita.

Oltre allo spettacolo che stava avendo uno dei migliori attori del momento e ciò che ha determinato il sorteggio, l'anteprima della Coppa del Mondo negli Stati Uniti aveva altri condimenti. Uno di questi era legato alla sede dell'evento. Sì, era a Las Vegas, ma molti avevano proposto altre grandi città per ospitare la formazione della fase a gironi.

«La FIFA era preoccupata per i progressi dell'organizzazione del torneo», ha detto Rothenberg molto tempo fa in un'intervista. «Per quanto possa sembrare difficile crederci ora, gli Stati Uniti stavano lottando per dimostrare la loro legittimità in termini di calcio, e volevo disperatamente assicurarmi che il sorteggio fosse un grande successo. Sapevamo di dover organizzare la migliore Coppa del Mondo della storia».

«Abbiamo considerato New York, Los Angeles e persino le Hawaii, ma Guido Tognoni (membro dell'organizzazione) amava Las Vegas e ha piantato l'idea nella mente della FIFA... E ci hanno esortato a tenerlo lì», ha ricordato Rothenberg, che allo stesso tempo ha affermato che farlo in quella città è stato fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul torneo e creare un'energia che alla fine ha guidato la nascita della MLS. «Las Vegas si adatta perché è associata allo sfarzo», ha aggiunto il manager.

Le cronache dell'epoca segnarono, oltre a quanto vissuto alla presentazione della Coppa del Mondo, che c'era un protagonista stellare che non era del gioco e la sua assenza generò stupore nell'ambiente calcistico. In primo luogo, perché fino a quel momento è stato considerato insieme a Diego Maradona come il miglior giocatore di tutti i tempi. E in secondo luogo, a causa della sua stretta relazione con la FIFA e del suo passato come giocatore nella vecchia lega di football americano.

Pelé è stato bandito per il sorteggio della Coppa del Mondo USA 94 (EFE)

Pelé non è salito sul palco del sorteggio nell'esclusivo hotel e casinò e ha fatto notizia in tutto il mondo. Cosa è successo? Uno scontro tra O Rei e l'allora presidente della FIFA e anche lui di origine brasiliana, Joao Havelange, ha privato il pubblico di avere un personaggio centrale nella storia del calcio.

«L'idea di organizzare un sorteggio in questo paese o in qualsiasi altro paese del mondo senza la partecipazione di Pelé è inconcepibile», ha detto Rothenberg il giorno prima della cerimonia. Secondo le cronache dell'epoca, lo scontro iniziò quando la stella e il gruppo spagnolo Dorna offrirono cinque milioni di dollari alla confederazione brasiliana per i diritti televisivi del campionato brasiliano del 1993. Una volta che la federazione ha concesso i diritti alle reti Globo e Bandeirantes per meno soldi (circa 4 milioni di dollari), l'ex figura di Santos ha affermato che il motivo era che il suo gruppo di investimento si era rifiutato di pagare una tangente di un milione di dollari a Ricardo Teixeira, presidente della CBF e genero di Havelange.

«La FIFA è un'istituzione e il sorteggio appartiene ad essa. La FIFA sceglie le persone che sono invitate a partecipare e non ha alcun obbligo di invitare A, B o C», ha rivelato il capo della FIFA in un breve contatto con i media il giorno del sorteggio. Al di là della decisione dell'entità che dirige i destini del calcio di non mostrare Pelé, è stato anche scelto che Havelange non compaia nella presentazione della fase a gironi.

Ma nonostante il conflitto, O Rei era presente al Caesars Palace. «Ci è stato vietato utilizzare Pelé nel sorteggio. In qualche modo gli ho procurato una credenziale in primo piano tra il pubblico, il che non mi ha fatto vincere l'affetto di Havelange, ma avevo bisogno di Pelé. Era l'unico nome che il pubblico americano riconosceva nel sorteggio», ha detto Rothenberg dell'uomo che ha fatto la storia del calcio negli Stati Uniti con la maglia Cosmos.

Ogni estrazione della Coppa del Mondo ha il suo fascino. Quello di USA 94 sarà ricordato come il giorno in cui una star del cinema ha preso in giro uno dei magnati come se facesse parte di una delle migliori serie comiche in TV. Ma anche come il mondo ha perso una figura del calcio mondiale a causa di conflitti interni che in seguito sono esplosi in Brasile e in altre parti del pianeta come uno dei più grandi scandali nella storia dello sport.

La chiusura del sorteggio della Coppa del Mondo degli Stati Uniti con tutte le stelle sul palco

