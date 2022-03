Scopri 3 trucchi fatti in casa per pulire le tende del bagno

Le tende da doccia sono alcuni degli elementi che possono soffrire maggiormente della muffa, perché il bagno tende ad essere una stanza umida in cui funghi e umidità proliferano facilmente.

Anche se sembra quasi impossibile avere tende da doccia come nuove senza macchie di muffa, sporco, grasso, polvere o altro. Ci sono trucchi per la pulizia fatti in casa che sono solo molto efficaci, ma ti faranno anche risparmiare tempo e denaro durante i viaggi in lavanderia.

Se vuoi conoscere 3 trucchi fatti in casa che ti aiuteranno a pulire le tende da doccia in casa tua, continua a leggere la seguente nota .

1. BICARBONATO DI SODIO

Il bicarbonato di sodio è noto per essere multiuso per problemi di pulizia e toelettatura. Inoltre, se usato correttamente è in grado di aiutare a combattere la crescita dei funghi e porre fine al loro odore sgradevole. Ci sono due modi per usarlo a seconda che le tende che hai nel bagno siano in tessuto o plastica.

Per tende in plastica:

-Sciogliere mezza tazza di bicarbonato di sodio con due tazze di acqua calda.

Aspetta che il composto si raffreddi.

-Spruzzare la miscela con un atomizzatore.

-Strofinare con l'aiuto di un pennello.

Per tende in tessuto:

-Sciogliere mezza tazza di bicarbonato di sodio con due tazze di acqua calda.

-Mettere il composto nella confezione della lavatrice.

-Utilizzare il normale ciclo di lavaggio.

2. aceto

Nel caso non lo sapessi, questo liquido solitamente usato in cucina è essenziale per pulire le tende, poiché i suoi composti aiutano a prevenire l'ossidazione e la proliferazione dei batteri se lo usi in questo modo:

-Versare l'aceto bianco nella confezione della lavatrice.

-Attivare il normale ciclo di lavaggio.

- Spruzzare regolarmente le tende con aceto per evitare che la muffa ricompaia.

3. SUCCO DI LIMONE

Che ci crediate o no, il succo di limone è uno dei trucchi fatti in casa per pulire le tende da doccia, poiché è molto efficace per rimuovere le macchie. A differenza di altri prodotti per la pulizia, questo è naturale e aiuta a rimuovere lo sporco e migliorare il colore delle superfici, devi solo usarlo in questo modo:

-Prendi il succo da 5 limoni.

-Versare la spremuta in 1 litro di acqua calda.

-Mettere la tenda all'interno della miscela per 20 minuti.

-Lavare le tende del bagno a mano o in lavatrice.

-Se la macchia di muffa è molto grande puoi usare un pennello per strofinare il succo e poi risciacquare.

PROBLEMI DI MUFFA E

La presenza di muffe e umidità in diversi ambienti della casa può causare problemi di salute, tra cui:

-Condizioni respiratorie: affaticamento cronico, asma, febbre o mal di testa.

- Allergie e problemi delle mucose: occhi irritati, congestione nasale o lacrimazione continua.

-Emicrania: un ambiente carico di umidità può causare l'aggravamento di problemi di stress come l'emicrania.

Ecco perché è necessario che sia le tende da doccia che gli altri ambienti e superfici della casa abbiano una pulizia regolare in modo che siano privi di muffe e fattori di umidità che possono causare problemi di salute come quelli sopra menzionati.

CONTINUA A LEGGERE