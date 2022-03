La madre di Joshimar Yotún in porta in Perù-Paraguay: «Ha coperto la bocca di tutti»

Questo mercoledì 30 marzo, América Noticias ha intervistato Maria Julia Flores, madre di Joshimar Yotún. La donna felice ha raccontato quanto ha festeggiato dopo che la nazionale peruviana ha trionfato contro il Paraguay. Come ricorderete, suo figlio è stato uno dei proprietari dei due gol che ci hanno portato alla vittoria, il che significa per il Perù il passaggio al ripescaggio intercontinentale con un rivale asiatico, che uscirà dal vincitore tra Emirati Arabi Uniti e Australia.

Anche se è vero, la signora Flores ha indicato che il raggiungimento di uno è il risultato di tutti, l'obiettivo di suo figlio rappresenta una risposta a tutti coloro che non credevano in lui e che hanno persino criticato per la sua prestazione in Perù vs Uruguay, una partita che abbiamo perso 1-0.

«Questo trionfo è per tutti i miscredenti e per tutte le persone che a volte parlano male e che hanno detto, 'Joshimar in Uruguay non ha giocato. 'Sì, è vero, era basso, non dobbiamo dire di no, è stato visto sul campo, Joshimar viene dal non giocare per quanto tempo, e tutto il resto, ma guarda ora. Ha coperto la bocca di tutti», ha detto con molta orgoglio al programma América Televisión.

In questo modo, la signora ha tirato fuori gli artigli per suo figlio. E non è davvero una novità, perché in un'intervista per Latina Noticia ha confessato di non avere problemi a confrontarsi con i detrattori di suo figlio.

«Combatto con tutti se sento che parlano (male) di mio figlio», disse ridendo in quell'occasione.

NON RIUSCIVA A DORMIRE

María Julia Flóres ha detto in un'altra occasione ad América Noticias di non essere riuscita a dormire dopo il trionfo peruviano, e non è proprio per l'alba che festeggia, ma per l'euforia e l'eccitazione che provava quando guardava la partita. È arrivata allo Stato Nazionale il 29 marzo con il marito e la cognata, che non ha esitato ad abbracciare in ogni gol e momento emozionante della gara, che è stato 2-0, vincendo il Perù con i gol di Yoshimar Youn e Gianluca Lapadula.

Va ricordato che prima di questo, Maria Julia ha chiesto a suo figlio di consegnare tutto in campo come al solito, ed era molto sicura che la vittoria fosse nostra.

«Gli dico sempre che deve lasciare tutto in campo, che dimostra quel dono che Dio gli ha dato, benedizioni, che sia calmo, che nessuno lo deruba della sua gioia nella partita e delle benedizioni per lui e per tutti i suoi compagni di squadra. Oggi abbiamo vinto comunque, arriveremo al campionato del mondo», ha detto la signora Flores il 29 marzo, ore prima della partita.

COME È ANDATA LA PARTITA TRA PERÙ E PARAGUAY?

Dopo la fine di Perù vs Paraguay, la signora è stata avvicinata da Latina e ha espresso quanto fosse felice del risultato e quanto fosse diventata nervosa durante lo scontro.

«Molto felice. Era una partita a rischio per quello che era successo con l'Uruguay, ma i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di avere la maglia addosso e ci hanno dato la vittoria», ha esordito dicendo.

Le è stato anche chiesto cosa si prova a vedere suo figlio in mezzo al campo correre verso la palla. «Super nervosi, eccitati, orgogliosi, sono sentimenti contrastanti», ha risposto lei.

La madre di Yoshimar Yotún felice per il trionfo del Perù.

