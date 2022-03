Arrivata all'alba, donna ha dato fuoco al suo compagno a Soledad (Atlántico)

Un caso di violenza domestica si è verificato nel quartiere di San Vicente, situato a Soledad, Atlántico, quando Hugo Manuel Rojas (45) è tornato a casa martedì presto dopo aver trascorso del tempo con i suoi amici nella casa in cui risiede sua madre, a Villa Adela.

Quando è stato ricevuto dal suo partner, c'è stata una discussione in cui ha chiesto che arrivasse a tarda notte; più tardi Rojas andò a dormire e a riposo, la donna avrebbe spruzzato alcol e appiccato il fuoco, provocando ustioni di secondo e terzo tipo sul 45% del suo corpo.

Nella testimonianza raccolta dal quotidiano EL HERALDO, un parente della vittima ha raccontato l'accaduto:

Le grida di Rojas hanno provocato l'intervento di un figlio di 17 anni, frutto di un'altra relazione sentimentale, che ha spento le fiamme sul suo corpo e lo ha accompagnato nella residenza della sorella, dove ha chiesto aiuto per essere portato alla clinica Adelita de Char, situata a Soledad.

Data la gravità delle ferite, i medici lo hanno indirizzato alla clinica Reina Catalina, a Barranquilla, dove ha sede nell'unità di terapia intensiva.

Il coordinatore dei medici di questo ospedale, Jairo Quiroz, ha riferito sullo stato di salute del paziente: «Ha ustioni nella parte anteriore del torace, negli arti superiori e inferiori. Il paziente è in terapia intensiva e finora è noto che non ha avuto il coinvolgimento delle vie aeree, quindi non è stato necessario intubarlo. Ciò che è diventato noto è che il suo partner romantico gli ha dato fuoco».

D'altra parte, i parenti della vittima hanno identificato l'aggressore come Tania Mendoza Pérez, che viveva con Hugo Manuel Rojas da due anni.

«Dopo averlo fatto ha preso una borsa, ha fatto le valigie e se ne è andato. Il personale della Procura è arrivato alla clinica e la denuncia è stata presentata per trovarlo», ha detto un testimone degli eventi.

Sarebbe stato un omicidio, la morte di due rapinatori per mano di un tassista.

A Barranquilla c'è stato un tentativo di rapina contro un tassista che ha provocato la morte di due rapinatori dopo una lotta con il conducente.

La notizia ha scioccato la comunità perché ancora una volta gli avvisi sono stati attivati per problemi di sicurezza. Tuttavia, dopo alcuni giorni, è nota una nuova versione degli eventi che cambierebbe il corso delle indagini e contraddirebbe la prima versione del conducente, identificato come Carlos Sánchez.

La testimonianza è stata consegnata da un parente di una delle vittime, il signor Albert Coronado, padre di Kevin Coronado Archibold, che ha affermato che quello che è successo non era una rapina, ma un omicidio, poiché a quanto pare il tassista e suo figlio avevano litigato per tre anni.

«Prima di tutto, è un problema che va avanti da tre anni nel Villaggio Olimpico e voglio che non si dica il nome di Luis Jimenez, chi vogliono farli sembrare un criminale e non è così», ha detto il padre di Kevin e ha aggiunto che, «Non c'è stata rapina se ci fosse un attacco diretto a mio figlio a causa di un problema che ha. trascendenza di tre anni fa».

Coronado ha anche chiarito che ci sono incongruenze perché quel giorno non c'erano solo loro tre, il tassista, suo figlio e l'amico di suo figlio, ma c'era una quarta persona che avrebbe protetto perché ha precedenti penali, inoltre, che Luis Alberto Jiménez González, il soggetto che accompagnava il figlio, non era un criminale, vinse la prima tappa vendendo scarpe.

«Si sono incontrati sabato, suo fratello (di nome Hector) che suo padre non ha assicurato alla giustizia, ma che ha partecipato all'attacco. Erano i due fratelli, Hector e Carlos», ha detto. «Lui (il papà) ha presentato Carlos perché è un tassista e lo fa sembrare una rapina. Poiché era un poliziotto, ha avuto l'astuzia di inventare il rapporto», si è interrogato sui fatti.





