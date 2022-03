Oscar 2022: chi sono i registi nominati per il gala e dove guardare i loro film?

Mancano poche ore alla celebrazione degli Oscar del 2022 e più di uno si prepara a trasmettere con una maratona speciale dei film nominati per il la più grande cerimonia di Hollywood. Chi compete nella categoria Miglior regista? Ecco una rassegna di tutti i candidati a prendere la statuetta quest'anno e dove possiamo vedere le loro produzioni.

Kenneth Branagh - Belfast

Questa commedia drammatica di formazione e formazione segue un bambino che vive la sua infanzia durante il conflitto a Belfast, nell'Irlanda del Nord, durante gli anni '60. Secondo Branagh, la storia si basa in parte sulle sue esperienze infantili e la qualifica come il suo lavoro più personale fino ad oggi. Il giovane attore Jude Hill fa il suo debutto cinematografico nel ruolo di Buddy, ed è accompagnato da Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e Colin Morgan. Può essere visto sulla piattaforma Mubi.

Jane Campion - Il potere del cane

Due fratelli possiedono un enorme ranch, sebbene abbiano ruoli molto diversi a causa del modo in cui riflettono la loro immagine nei confronti della comunità. Uno si fa nemici con l'altro quando rivela che ha intenzione di sposare una donna vedova e madre di un adolescente, così inizierà a rendere la vita impossibile a questa famiglia quando si trasferiranno nella sua casa. Il cast è composto da Benedict Cumberbatch Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee, ed è stato diretto da Campion (l'unica donna in questa categoria agli Oscar del 2022). Disponibile su Netflix.

Ryusuke Hamaguchi - Guida la mia auto

Questo film giapponese era basato su un racconto che il famoso scrittore Haruki Murakami ha incluso nella sua raccolta di racconti intitolata Men Without Women. Hamaguchi porta questa storia al cinema e si concentra sulle avventure del regista teatrale Yūsuke Kafuku per pubblicare la commedia Zio Vania a Hiroshima, mentre piange la morte di sua moglie, Oto. Senza dubbio, questa proposta cinematografica è una delle preferite per vincere il premio, in quanto ha avuto un ottimo riscontro durante la stagione dei premi. Attualmente, non è disponibile su nessuna piattaforma di streaming e può essere visto solo nei cinema.

Per ora, «Drive My Car» può essere visto nei cinema. (Bitters End)

Steven Spielberg - Storia del lato ovest

L'acclamato regista premio Oscar dirige la seconda versione cinematografica del classico spettacolo di Broadway, presentato in anteprima nel 1957. «Due adolescenti di origini etniche diverse si innamorano a New York negli anni '50. Nuova versione del leggendario musical West Side Story sul confronto tra due bande di strada di New York, un adattamento di una famosa commedia di Broadway», osserva la sinossi. Da guardare su Disney+.

Paul Thomas Anderson - Pizza alla liquirizia

Il regista americano è tra i possibili vincitori dell'Oscar come miglior regista alla prossima edizione degli Oscar. Insieme a un cast notevole (Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper e Benny Safdie), presenta la storia d'amore di Alana Kane e Dary Valentine, due giovani differenziati per età che iniziano a vivere le prime fasi di una storia d"amore nella San Fernando Valley, California, nel 1973. La commedia romantica ha colpito i cinema in America Latina quest'anno, ma non è ancora disponibile per la visione digitale.

Alana Haim e Cooper Hoffman danno vita ai personaggi principali di «Licorice Pizza». (Immagini universali)

