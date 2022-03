La modalità di un telefono cellulare in modo che un ladro non possa manipolarlo, è così che viene attivata

I dispositivi con sistema operativo Android hanno varie funzioni che migliorano l'esperienza dell'utente e tra le sue funzionalità è possibile eseguire determinate azioni per attivare la modalità antifurto, un alternativa che aiuterà l'utente a trovare il proprio dispositivo in pochi minuti, nel caso in cui diventi vittima di un criminale.

È importante notare che con la modalità «antifurto», i ladri non saranno in grado di eseguire azioni come:

- Spegni il telefono.

- Usa i dati mobili.

- Usa il Wi-Fi.

- Usa la posizione.

- Attiva la modalità aereo e altro

Per fare ciò, devi prima inserire un modulo di sicurezza, una password o un PIN che solo l'utente del dispositivo conosce.

Ecco come attivare la modalità antifurto su un telefono Android

- Innanzitutto, inserisci le Impostazioni o le Impostazioni del telefono Android, che si trova con l'icona di una ruota dentata o di un ingranaggio.

- Ora, premi la sezione Blocca schermo.

- Qui accedi alla sezione Impostazioni di blocco sicuro e inserisci il modello di sicurezza, la password o il PIN.

- Infine, attivare gli interruttori che dicono Lock with side key o Lock net and security. È facoltativo attivare l'opzione Rendi visibile il motivo.

Come tracciare e trovare un telefono Android

- Da un computer o da qualsiasi altro smartphone inserisci il tuo account Gmail personale e poi fai clic su successivo link.

- L'account Google si aprirà e tutti i dispositivi in cui hai registrato il tuo account.

- Premere il modello del cellulare rubato. È importante che tu abbia registrato il tuo account Google (Gmail) su questo computer.

- Quindi, fai clic sul pulsante Cerca dispositivo.

- Google Maps si aprirà e indicherà dove si trova il tuo cellulare.

- Quando ti trovi vicino al telefono cellulare, tocca l'opzione Riproduci suono.

Pronto, ecco com'è facile individuare un telefono cellulare Android. Il suono verrà riprodotto per cinque minuti; allo stesso modo, questa suoneria suonerà anche se il telefono cellulare è in modalità «silenziosa». Se l'autore del reato vuole abbassare il volume, non sarà in grado di farlo.

Google su Android chiarirebbe la cronologia degli ultimi 15 minuti

Presto gli utenti Android avranno l'opportunità di eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche di Google dell'applicazione, secondo il società di tecnologia.

Come riportato dal portavoce di Google, Ned Adriance, in una dichiarazione per il sito specializzato The Verge, la società sta implementando la funzione, che sarà disponibile a breve per tutti gli utenti.

«Stiamo attualmente implementando questa funzione sull'app Google Android e ci aspettiamo che sia disponibile per tutti coloro che utilizzano l'app nelle prossime settimane», ha detto. «Continuiamo a esplorare modi per portare questa utile funzionalità su altre superfici», ha aggiunto.

Secondo il sito che ha ottenuto lo scoop, la funzione è stata individuata dall'ex caporedattore di XDA Developers, Mishaal Rahman, che ha detto di aver ricevuto un indizio sull'apparente implementazione della funzione, e un editore di The Verge lo ha rilevato sul suo telefono.

Per verificare e vedere se è già disponibile, il sito consiglia di aprire l'applicazione Google Android, toccando l'immagine del profilo e cercando l'opzione «Elimina gli ultimi 15 minuti».

Questa funzionalità era già arrivata per iOS dal luglio dello scorso anno, quindi questa è una novità per gli utenti Android. All'epoca, Google ha dichiarato che avrebbe raggiunto la versione Android dell'app più tardi nel 2021, ma per qualche motivo l'aggiornamento non è arrivato.

Al momento non è chiaro se Google abbia intenzione di portare la funzione sul motore di ricerca desktop. Lo scorso maggio la società non ha specificato su quali piattaforme sarebbe stata disponibile e, a luglio, Google ha solo affermato che la funzione avrebbe raggiunto le app iOS e Android.

