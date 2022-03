Oscar 2022: dove guardare i premi in Argentina, Messico, Colombia e Perù

FOTO DE ARCHIVO. Glenn Close es entrevistada en la alfombra roja de los Oscars para la 93ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool vía REUTERS

Domenica prossima, 27 marzo, si terrà la 94a edizione degli Oscar, che sarà trasmessa dall'ormai tradizionale The Dolby Theatre situato a Los Angeles, California.

Va notato che, come ogni anno, il canale ufficiale per la trasmissione in diretta è TNT, dove trascorrerai il tappeto rosso, le interviste con le star del cinema, l'analisi della cerimonia e l'ormai famoso sondaggio di opinione dei fan.

Ecco perché, se vivi in America Latina, ecco tutto ciò che devi sapere per sintonizzarti sullo spettacolare gala che renderà omaggio ai migliori film dell'anno.

La trasmissione gestisce anche il tappeto rosso e le interviste (Foto: Reuters/Mike Blake)

-Flusso: Canal 306 HD

-Movistar TV: canale 305 HD

-Claro TV: Canale 309 HD

- Gioco totale: Canal 435

-Antina: Canale 71

-Sky: canale 415 SD e 1415 HD

Il prossimo 27 marzo sarà la cerimonia (Foto: Reuters/Eric Gaillard)

-DirecTV: canali 502 SD e 1502 HD

-Movistar TV: canali 102 SD, 595 SD, 730 HD e 870 HD

-Claro TV: canali 53 SD e 1504 HD

-Star Globalcom: Canal 21

TNT è il canale su cui trasmettono di solito (Foto: EFE/EPA/MIKE NELSON/ARCHIVIO)

-DirecTV: canali 502 SD e 1502 HD

-TV semplice: canali 502 SD/HD e 1502 HD

-Piatto: Canales 370 SD y 870 HD

-Sky: 415 canali SD e 1415 HD

-Izzi: canali 610 SD e 912 HD

-Megcable: canali 410 SD e 1410 HD

Questa sarà la 94a cerimonia di premiazione (Foto: Lewis Joly/Pool via REUTERS)

-Movistar TV: canale 400 HD

-Claro TV: canali 701 SD e 1701 HD

-Tigo: canali 41 Sd e 283 HD

-Direct TV: 502 canali SD e 1502 HD

-Connessione Digital Express: Canale 35 HD

I premi possono essere sintonizzati su diverse piattaforme (Foto: Chris Pizzello/Pool via REUTERS)

È importante notare che la televisione non sarà l'unico modo per sintonizzarsi sugli Academy Awards, ci saranno anche varie trasmissioni su Internet. Sebbene si debba sottolineare che sono a pagamento.

- TNT GO: può essere scaricato per Perù, Argentina, Messico e Colombia

- DirecTV Go: disponibile per Argentina, Colombia e Perù

- Movistar Play: disponibile solo per l'Argentina

-Flow App: solo per l'Argentina

-Izzi Go: solo per il Messico

-Tecentro Play: per l'Argentina

I premi sono un evento annuale molto atteso (Foto: EFE/EPA/Mark Terrill)

Per conoscere l'origine del nome degli Oscar, dobbiamo tornare al 1929, quando all'inizio il premio non aveva il suo nome. A quel tempo, l'industria cinematografica negli Stati Uniti si riferiva al premio come: La statuetta dell'Accademia, Il trofeo d'oro o Statuetta del merito.

Ci sono molte leggende sulla creazione che sono presenti fino ad oggi; tuttavia, la versione della stessa Academy of Cinematographic Arts and Sciences, che si trova sul suo sito ufficiale, sottolinea che il principale responsabile dell'enfasi sui premi tenuti oggi è stato il The Academy of bibliotecaria, Margaret Herrick.

Più tardi, nel 1945, divenne direttore esecutivo fino al 1971, qualche tempo dopo il suo assenso, fu incaricata di battezzare la prestigiosa statuetta come Oscar, affermando che «Sembrava suo zio Oscar».

Da allora, l'Accademia iniziò a riferirsi al premio in quel modo in modo informale, fu fino al 1934 che il nome divenne popolare, quando il famoso editorialista, Sidney Skolsky lo usò nella sua rubrica per parlare del premio «Miglior attrice» che aveva vinto, Katharine Hepburn. Fu solo nel 1939 quando l'Accademia usò ufficialmente il termine Oscar.

