I giorni di Chapo Guzmán in Honduras e come è nata la sua alleanza con l'ex presidente Juan Orlando Hernández

Lo spirito, Copán. C'è qualcosa di idilliaco in questo piccolo villaggio honduregno, che non è altro che una strada centrale circondata da case di cemento e coronata da un tempio cattolico di architettura coloniale spagnolo. Questo è raggiunto da stretti sentieri che si snodano su per la montagna alla ricerca di sentieri che attraversano pinete. Ora è calmo. Ma questo posto custodisce dei segreti. Terribile.

Una delle storie ancora ascoltate in questa città e nei suoi dintorni è quella dei giorni in cui Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, il temibile Chapo, già capo del cartello di Sinaloa e frequentatore abituale delle montagne Copán, si accampava qui. È una storia che viene ancora raccontata tranquillamente tra le montagne e i fiumi che confinano con il vicino Guatemala e sulle strade che raggiungono La Entrada, la città commerciale 40 chilometri a sud da cui questi territori occidentali dell'Honduras si aprono al resto del Paese.

Ciò che questa storia racconta è che, agli albori del XXI secolo, El Chapo consolidò personalmente l'attività di Sinaloa in Honduras, dove a quel tempo correva la parte più rilevante della rotta della cocaina centroamericana. Lì, a Copán, Badiraguato trovò i suoi migliori partner nei fratelli Luis e Miguel Arnulfo Valle, leader del clan Los Valle, e in Alexander Ardón, un influente sindaco locale che fungeva da collegamento con il traffico di droga nei corridoi della politica honduregna.

Dal 2019, Infobae ha parlato con una dozzina di persone in Honduras che conoscevano in prima persona i viaggi e i soggiorni di Chapo in Honduras, tra cui due alti agenti di polizia che hanno svolto attività di intelligence all'inizio dell'ultimo decennio, un vescovo e sacerdote che ha prestato servizio nella diocesi di Copán e un ex lavoratore che conosceva personalmente Los Valle e l'ex sindaco Ardón.

Tutte queste fonti concordano sul fatto che Chapo Guzmán trovò nell'Honduras occidentale, oltre ad essere un buon posto per fare affari, un comodo rifugio di retroguardia per sfuggire agli agenti di polizia messicani e americani che lo seguivano da due decenni all'inizio del secolo.

Dopo essersi arreso alle autorità statunitensi nel marzo 2019 a Città del Guatemala, l'ex sindaco Ardon, partner di Los Valle e El Chapo, ha spiegato in dettaglio agli agenti federali e ai pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia il rapporto tra i trafficanti di droga messicani e honduregni. Uno dei dettagli più importanti che Ardón ha portato agli agenti di polizia è stata la conferma che Juan Antonio «Tony» Hernández era, nel 2013 e 2014, il legame tra suo fratello, il neopromosso presidente Juan Orlando Hernández, e la malavita della droga in Honduras, inclusa la partnership con Sinaloa .

Più tardi, quando Tony Hernandez è stato processato negli Stati Uniti nell'ottobre 2019, Ardon ha spiegato di essere stato a una riunione nel 2013 in cui El Chapo ha dato a Tony un milione di dollari per finanziare la campagna di Juan Orlando. È stato un investimento nel futuro del messicano mettere registri in un altro clan, quello degli Hernandez, che stava per diventare il rettore della criminalità organizzata in Honduras, come confermato anni dopo decine di indagini giudiziarie e giornalistiche e, in definitiva, la cattura, lo scorso febbraio, del primo presidente, che sta aspettando in una cella di Tegucigalpa di essere estradato per rispondere alle accuse di traffico di droga in un tribunale di New York.

Sembra, tuttavia, che questa sia solo la punta di un enorme iceberg che verrà alla luce durante un eventuale processo contro l'ex presidente Hernandez negli Stati Uniti. Lo ha recentemente avvertito il generale Ramón Sabillón, il ministro della sicurezza nel governo neopromosso del presidente Xiomara Castro.

Sabillón ha rivelato questa domenica 20 marzo, in un'intervista a un'emittente televisiva honduregna, che è stato El Chapo che, usando l'influenza che aveva già avuto con il governo di Hernandez, ha costretto il presidente a rimuoverlo.

Ex direttore della polizia nazionale honduregna, Ramón Sabillon (d), in una fotografia di file. Sabillón, ora ministro della sicurezza, ha detto di essere stato sostituito nel 2014 con ordinanza di Chapo Guzmán. EPHE/STR

Nel 2014, Sabillón, che allora era capo della polizia, aveva sviluppato, con il supporto delle indagini della Drug Control Agency (DEA) degli Stati Uniti su Los Valle, Ardon e Los Cachiros e guidò l'operazione che si concluse con la cattura del primo. Già sospettoso delle possibili relazioni tra la malavita e il nascente potere politico del suo paese, Sabillón non riferì la cattura di Los Valle al suo capo, il presidente Juan Orlando Hernández, finché non si fosse verificata. Poi è arrivato il licenziamento.

Durante l'intervista della domenica precedente, Sabillón ha affermato che la cattura è stata la ragione per cui l'allora ministro della sicurezza, Arturo Corrales, lo ha dimesso. «C'erano questioni sostanziali come la cattura di signori estradabili... Penso che sia stata questa la causa, dal momento che le istituzioni pubbliche hanno iniziato a essere permeate dalla criminalità organizzata e dal traffico di droga», ha detto il generale.

Il ministro non ha esitato a segnalare l'uomo che ha tirato i fili in modo che gli uomini di Juan Orlando Hernández lo allontanassero. «Era una situazione che veniva da Guzmán Loera, alias el Chapo, perché li stava colpendo e hanno deciso di rimuovermi dall'incarico».

Sabillón sa di cosa sta parlando. Quando ha catturato i fratelli Valle nel 2014, li ha portati nelle celle dell'unità speciale della polizia nazionale conosciuta come Los Cobra, dove ha interrogato i capos e ha appreso, in prima persona, che Tony Hernández e suo fratello Juan Orlando si erano consolidati in cima alla piramide del traffico di droga che spostato, soprattutto, la droga Sinaloa.

Ciò che El Chapo ha contribuito a formare all'inizio del secolo è stata una rete di trafficanti di droga e politici che ha funzionato senza intoppi per un decennio in Honduras.

La testimonianza dell'ex sindaco Ardón, alleato di Guzmán Loera, los Valle e los Hernández e altri resoconti contenuti nei fascicoli giudiziari, concludono che il denaro di Chapo è stato utilizzato in parte per oliare una macchina in grado di ricevere tonnellate di cocaina nel nord-est dell'Honduras, controllata dal clan Los Cachiros, che, protetti dalla polizia e dai convogli militari hanno spostato la droga su strada a San Pedro Sula e Puerto Cortes o anche a La Entrada, a Copán, dove l'hanno consegnata a Los Valle perché questo clan portasse la droga in Guatemala.

In un altro fascicolo giudiziario, quello aperto a Fabio Lobo, figlio dell'ex presidente honduregno Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014), ci sono prove di come il Cartello di Sinaloa, guidato da Chapo Guzmán, sia riuscito ad articolare il corretto funzionamento dei due principali clan di droga in Honduras e l'autorità politica e le forze pubbliche per garantire che la rotta honduregna funzioni senza ostacoli.

Fu Devis Leonel Rivera Maradiaga, leader del clan Los Cachiros che si arrese anche agli Stati Uniti, a raccontare come funzionava la rete.

El Cachiro ha detto, ad esempio, di aver incontrato Fabio Lobo un giorno nel novembre 2012, vicino a una pista di atterraggio a Tocoa, nel dipartimento settentrionale di Colón. Erano lì per rilevare un carico di una tonnellata di cocaina che arrivava in aereo da Apure, in Venezuela, e doveva arrivare in Messico. Il farmaco proveniva dal cartello di Sinaloa.

Su richiesta di Rivera Maradiaga, Lobo Jr. era arrivato a Tocoa, uno dei centri operativi di Los Cachiros, per scortare il convoglio che avrebbe trasportato il carico a La Entrada, nel dipartimento di Copán, al confine con il Guatemala. Da qualche parte tra Tocoa e San Pedro Sula, un posto di blocco militare ha fermato il convoglio. Fabio Lobo ha parlato con l'ufficiale in carica e il farmaco è continuato per la sua strada.

Il presidente honduregno Juan Orlando Hernández è imprigionato nel suo paese in attesa di estradizione negli Stati Uniti per reati di traffico di droga. EFE/Gustavo Amador/Archivio

Poche ore dopo, la carovana arrivò a La Entrada. Lì, Rivera Maradiaga ha chiesto a Fabio di aspettarlo in macchina mentre consegnava la droga ai suoi partner. La cocaina è stata lasciata nelle mani di Digna Valle, il cervello finanziario della famiglia Valle.

Per quell'operazione, Fabio Lobo ha ricevuto $50.000 da Rivera Maradiaga. Quando Lobo è stato arrestato nel maggio 2015, gli Hernandez stavano già facendo sforzi per impadronirsi delle strade occidentali.

Alla fine del primo decennio del 2000, El Chapo trascorreva stagioni importanti a El Espíritu, a Copán, quando le cose in Messico si complicavano troppo.

Un alto capo della polizia che ha seguito le orme della Valle e dei suoi partner in Honduras ha confermato che Guzman si stava «muovendo per Copán» nei giorni precedenti al 22 febbraio 2014, la seconda volta che le autorità messicane li hanno catturati a Mazatlan, Sinaloa.

A Santa Rosa de Copán, l'affascinante città coloniale che è la capitale della provincia, un prete che conosceva Los Valle e Ardon e aveva persino avuto interazioni con loro «per motivi ecclesiastici», dice tranquillamente che all'inizio dello scorso decennio, nel 2012, Luis Valle ordinava la chiusura delle strade della città notti in cui il clan celebrava la presenza di Chapo a Copán.

Chiesa dello spirito. Facciata del tempio cattolico di El Espíritu, Copán, dove secondo una versione locale la famiglia Valle Valle nascondeva denaro.

«Stavano facendo un casino per strada. Loro (Los Valle) erano discreti e El Chapo non si sarebbe visto, ma le guardie del corpo si sono rilassate...», ha detto a Infobae un prete che conosceva Ardon e le Valles e che ha parlato nel 2021 a condizione di anonimato per la sicurezza. Il religioso sostiene di aver ricevuto notizie secondo cui, al culmine di quelle feste, le guardie del corpo dei trafficanti di droga avevano persino violentato giovani copanecas.

Questo sacerdote confermò qualcosa che un alto capo della polizia, responsabile dell'intelligence negli anni in cui Los Valle fu catturata, aveva già detto a Infobae: El Chapo trascorreva lunghi periodi a El Espíritu, da dove si trasferì a cavallo nel vicino Guatemala quando necessario.

La città di Los Valle era una sorta di centro operativo per il messicano durante le sue visite in Honduras; queste fonti dicono che, dalle montagne Copanecas, El Chapo si sarebbe recato anche a San Pedro Sula, a circa 4 ore di auto, per assicurarsi la sua attività nel corridoio honduregno.

È stato in un allevamento di bestiame di proprietà di Miguel Arnulfo Valle, fuori El Espíritu, che Chapo Guzmán ha incontrato Tony Hernandez nel 2013 per dargli il milione di dollari che, secondo le testimonianze raccolte da agenti statunitensi, sono stati utilizzati per la campagna presidenziale di Juan Orlando Hernandez.

Chapo Guzmán ha smesso di andare in Honduras nel 2013, come confermato dal generale Sabillón. Nel febbraio 2014, la marina messicana ha riconquistato il capo di Sinaloa in Messico. Mesi dopo, a novembre, Sabillón e la sua famiglia hanno fermato le Valli sulle strade che collegano El Espíritu con il confine guatemalteco. Era la fine di un'epoca.

Dalle visite a El Chapo sono rimaste testimonianze, alcune delle quali trasformate in leggende, che circolano ancora a Copán. E ci sono state le testimonianze che alla fine hanno portato Tony Hernández in una prigione negli Stati Uniti e hanno suo fratello Juan Orlando ad un passo dall'estradizione.

