Arturo Vidal aveva segnato lo sconto, ma è stato cancellato dal VAR in Cile contro Brasile

Il Cile perde 2-0 contro il Brasile per la penultima data delle Qualificazioni al Qatar 2022. La «Roja» ha preso l'iniziativa per la fase complementare, ha creato un gioco pericoloso che si è concluso con l'obiettivo di Arturo Vidal. Sfortunatamente, il VAR ha annullato il suo gol per la posizione in avanti del centrocampista.

È successo 48 minuti dopo l'inizio della partita. Joaquín Montecinos, che aveva sostituito Enzo Roco, ha combattuto una palla per la fascia destra ed è riuscito a ottenere un cross che ha incontrato Arturo Vidal, che ha definito in modo eccellente contro Alisson.

L'arbitro fischiò un gol per i cileni, ma il VAR avvertì che avrebbe rivisto il gioco. Dopo alcuni minuti di attesa, si è concluso che il calciatore dell'Inter era in fuorigioco, quindi le azioni sono state riprese allo stadio Maracanà.