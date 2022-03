Sospeso il sindaco locale di Usme per il presunto caso di corruzione che coinvolge la sua amministrazione

Martedì 22 marzo, il segretario del governo di Bogotà, Felipe Jiménez, ha confermato la sospensione del sindaco locale di Usme, Mabel Andrea Sua, dopo che sono stati rilasciati audio che mostrerebbero presunti atti di corruzione che collegano il padre del presidente e gli appaltatori locali.

La decisione, secondo il funzionario distrettuale, è stata presa dall'ufficio di controllo disciplinare della Segreteria di governo nell'ambito dell'indagine condotta contro il presidente della quinta città della capitale, a causa della presunta pressione che Jorge Tiberio Sua, padre del sindaco, avrebbe esercitato su appaltatori a cui venivano chieste somme di denaro milionarie.

«Decreto per conformarsi all'Auton n. 559 del marzo 2022, emesso dall'Ufficio degli affari disciplinari della Segreteria distrettuale del governo, nel senso di sospendere la signora Mabel Sua Toledo, dal ruolo di sindaco locale di Usme», afferma il documento condiviso dal Segretario del governo.

È stato inoltre deciso di affidare al direttore del Sistema distrettuale per il servizio ai cittadini, Dorian de Jesús Coquies Maestre, il personale del Segretariato generale dell'Amministrazione distrettuale nella posizione e nelle funzioni del sindaco locale, mentre la sospensione provvisoria per questa presunta corruzione il caso è in corso di esecuzione.

Il Segretariato del governo ha anche indicato che questa decisione è stata presa con l'obiettivo di facilitare e proteggere le indagini degli organi investigativi a seguito delle accuse divenute note la scorsa settimana, mentre è stato ordinato un audit interno presso l'ufficio del sindaco di Usme, con l'obiettivo di rilevare e prevenire «un altro presunto atto contro la pubblica amministrazione».

«Questa decisione mira a garantire trasparenza e velocità nelle indagini. Abbiamo già ampliato le denunce che abbiamo presentato all'epoca davanti all'ufficio del procuratore generale e all'ufficio degli affari disciplinari del segretariato non appena abbiamo appreso i fatti «, ha affermato il segretario Jiménez.

Infine, ha invitato i cittadini a denunciare ogni possibile atto di corruzione nel processo di contrattazione dei leader delle 20 località, che può essere fatto tramite l'e-mail: contratacióntransparente@gobierno.gov.co e quindi contribuire al monitoraggio delle risorse pubbliche della capitale.

Da parte sua, il consigliere di Bogotà del partito Colombia Justa Libres, Emel Rojas, ha detto di aver ricevuto gravi accuse di corruzione in diversi sindaci di Bogotà, indicando che il caso di «Usme è solo la punta dell'iceberg del governo 'anticorruzione'», ha detto.

«Dopo aver sostenuto il sindaco di Usme, il governo distrettuale decide di richiamarla e sospenderla. Spero che anche il contratto per il consigliere Diego Posada venga risolto e che il funzionario Nelly Tilagu venga sospeso e coinvolto anche nello scandalo della corruzione», ha detto il lobbista, che è stato un forte critico dell'amministrazione di Claudia López.

