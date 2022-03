Meno del 60% delle aziende in Colombia ha politiche di genere

Una delle conseguenze più gravi del COVID-19 è stata la perdita di posti di lavoro in tutto il mondo. Solo in America Latina, nel punto più critico della pandemia, sono andati persi più di 30 milioni di posti di lavoro, secondo i dati dell'Osservatorio del lavoro COVID-19 della Banca interamericana di sviluppo (IDB).

Nel contesto locale, le cifre confermano che 1,5 milioni di donne sono rimaste senza lavoro a causa dell'emergenza sanitaria, secondo l'Osservatorio delle donne colombiane.

Tuttavia, gli effetti della disoccupazione non sono stati gli stessi per tutti. I giovani, i lavoratori con meno anni di scolarizzazione, i lavoratori informali e, in particolare, le donne, sono stati i più colpiti dalla crisi del lavoro.

Nella regione, il tasso di perdita di posti di lavoro femminile è del 6%, mentre quello degli uomini è del 3%. E sebbene le donne rappresentassero solo il 42% della popolazione attiva nella pre-pandemia, oggi rappresentano il 58,5% della perdita di posti di lavoro e impiegano più tempo per recuperare posti di lavoro.

Ma se piove in America Latina, non sfugge attraverso la Colombia. Nel Paese, gli indicatori del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) mostrano che per ogni dieci uomini che sono tornati al lavoro dopo averlo perso nella pandemia, solo una donna è riuscita a riattivare il lavoro.

Infatti, attualmente il divario tra il loro tasso di disoccupazione rispetto a loro si attesta a 8,2 punti percentuali, mentre nel 2021 si attestava a 6,2, secondo il Dipartimento amministrativo amministrativo nazionale di statistica (DANE).

Altri numeri indicano che la Colombia si è classificata al secondo posto come il paese con la più alta disoccupazione in America Latina, con le donne che sono le più colpite: 39%. Oggi, Dane conferma che la disoccupazione femminile si attesta al 19,4%.

Tuttavia, sebbene negli ultimi 10 anni il Paese abbia compiuto progressi significativi sulle questioni di genere, i dati confermano che esiste ancora una significativa disparità nelle opportunità offerte alle donne, soprattutto nelle posizioni di leadership.

Un recente studio del College of Higher Management Studies (CESA) ha rivelato, dopo aver consultato 356 organizzazioni riconosciute in Colombia, che solo il 25% di loro aveva una donna come CEO e che il 30% di loro faceva parte dei consigli di amministrazione.

Come risultato di queste preoccupanti prospettive, l'IDB, attraverso la sua visione del 2025 «Reinvestire nelle Americhe», sottolinea l'importanza di considerare l'uguaglianza di genere e l'inclusione della diversità come la pietra angolare degli sforzi per promuovere la ripresa inclusiva, equa e sostenibile dell'America Latina.

Pertanto, è pertinente visualizzare le buone pratiche che le aziende colombiane dovrebbero adottare per sviluppare una cultura della parità di genere, specialmente nel settore del reclutamento di talenti.

Un recente rapporto di Talentu, un acceleratore di talenti in America Latina, ha rivelato le cinque migliori pratiche che un'azienda deve sviluppare per sviluppare una vera cultura dell'uguaglianza di genere:

1. Effettuare un'analisi reale dei pregiudizi esistenti all'interno dell'organizzazione.

2. Analizza ciascuna delle persone che hanno la possibilità di crescere in una determinata posizione.

3. Sviluppare regole di reclutamento, ovvero politiche di genere che costringano l'azienda a essere diversificata e aperta.

4. Implementare processi e tecnologie di automazione.

5. Incoraggia opportunità per le donne di dimostrare il proprio talento.