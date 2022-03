L'ex presidente del Senato, Arturo Char, deve comparire davanti alla Corte Suprema per presunti acquisti di voti nell'Atlantico

Venerdì prossimo, 25 marzo, il senatore Arturo Char deve recarsi alla Corte Suprema di Giustizia per rendere conto del presunto acquisto di voti che infanga la sua famiglia, e che è stato denunciato dall'ex deputata latitante, Aida Merlano.

L'ex presidente del Senato della Repubblica incontrerà l'interrogato senatore Laureano Acuña, che è stato anche convocato dall'alta corte questo venerdì alle 9:00 per spiegare il presunta corruzione elettorale nel dipartimento di Atlántico.

Secondo quanto riportato dalla Corte Suprema, Char e «il gatto volante», come è noto Acuña, devono spiegare se hanno avuto qualche coinvolgimento nel caso merlanopolitica, in cui diversi politici costieri avrebbero beneficiato nelle loro campagne al Senato, alla Camera e ad altri società.

Alejandro Char dice che la sua relazione con Aida Merlano è stata «un errore» e che non ha finanziato campagne. Foto: Colprensa e Archivio.

Il pubblico in cui apparirà uno dei membri del clan Char, sarà assistito come testimone contro di lui dall'avvocato Miguel Ángel del Río, che rappresenta la difesa di Merlano, e che spiegherà i controversi audio che ha rivelato in precedenti occasioni in cui il presunto acquisto di voti è schizzato.

Queste convocazioni arrivano dopo che Aida Merlano ha rivelato a metà febbraio di quest'anno che le famiglie Char, Gerlein, tra gli altri, avevano acquistato voti per aiutare nelle loro campagne, così come quello di altri attori politici nel paese, che ha scatenato uno scandalo nell'opinione pubblica nel mezzo della campagna elettorale.

Infatti, le controverse dichiarazioni di Merlano riconoscono personaggi politici del paese come il presidente Iván Duque, gli ex presidenti Juan Manuel Santos e Álvaro Uribe, così come l'ex procuratore generale Néstor Humberto Martínez, così come i fratelli Arturo e Alejandro Char, che si sono bruciati consultazioni interpartitiche passate il 13 marzo.

Direttamente, Merlano ha indicato il senatore Arturo Char (Partito del Cambiamento Radicale), che è anche il fratello dell'ex sindaco di Barranquilla ed ex candidato alla presidenza per la squadra per la Colombia, citato sopra. Ha anche citato Julio Gerlein e anche i senatori José David Name (Partito dell'U) e Laureano Acuña (Partito conservatore), tra gli altri che, secondo l'ex deputato, avrebbero formato una rete di corruzione nota come «la Casa Bianca».

Aida Merlano, Julio Gerlein, Alex Char

Secondo la condanna della Corte Suprema, un'impresa criminale organizzata che aveva la tecnologia per tracciare i voti acquistati e verificare che effettivamente raggiungessero le urne operate nella 'Casa Bianca'. Inoltre, i pacchetti di schede elettorali all'ingrosso sono stati venduti ad altri candidati che hanno acquistato i loro servizi.

D'altra parte, Merlano ha ribadito che ci sono state irregolarità nella perquisizione del quartier generale della sua campagna elettorale, quando è stata arrestata. Inoltre, ha osservato che avrebbero fatto un montaggio per farla sembrare il leader di un'organizzazione di acquisto di voti.

Merlano ha denunciato che un avvocato dei fratelli Char l'aveva cercata perché non testimoniasse contro di loro. Ha anche assicurato che la sua vita e quella della sua famiglia sono in pericolo perché non accede alle pressioni dei clan che oggi accusa di corruzione elettorale.

Di fronte a accuse così gravi come quelle mosse da Merlano, la Corte Suprema ha chiesto che consegnasse prove a sostegno delle sue denunce. L'ex deputata ha accettato di consegnare materiale che comprometterebbe i politici costieri e, inoltre, ha avvertito che nei futuri procedimenti «darà informazioni soprattutto su due società che sarebbero state il fronte per l'acquisto di voti sulla costa».

Durante questo processo Merlano è accompagnato da Miguel Ángel Del Río, un avvocato che ha abbandonato le sue aspirazioni politiche con il Patto storico.

