Il fondatore di WikiLeaks sposa un ex avvocato in prigione

L'australiano Julian Assange e la sua fidanzata, l'avvocato sudafricano Stella Moris, si sposano mercoledì in un carcere di alta sicurezza britannico dove il fondatore di WikiLeaks è detenuto dal suo arresto nel 2019 presso l'ambasciata ecuadoriana a Londra.

Assange, 50 anni, sta cercando con tutti i mezzi di non essere estradato negli Stati Uniti, che vogliono processarlo per la pubblicazione di centinaia di migliaia di documenti segreti, molti dei quali hanno rivelato gli abusi commessi dai militari statunitensi in Iraq e Afghanistan.

La scorsa settimana la Corte Suprema britannica gli ha negato la possibilità di appellarsi alla resa, per la quale il ministro dell'Interno britannico Priti Patel ha ora l'ultima parola.

Assange e Moris hanno avuto segretamente due figli durante i quasi sette anni in cui l'australiano ha vissuto come rifugiato nella legazione ecuadoriana a Londra, dove è stato arrestato nell'aprile 2019 quando il presidente Lenin Moreno ha ritirato la protezione che il suo predecessore Rafael Correa gli aveva dato nel 2012.

A novembre, hanno annunciato il loro fidanzamento e hanno ottenuto il permesso di sposarsi nella prigione di Belmarsh, a sud della capitale.

Secondo la sua piattaforma di supporto, il collegamento sarà condotto da un ufficiale del registro civile e parteciperanno solo quattro ospiti e due testimoni.

L'abito della sposa, un giovane avvocato entrato a far parte del team di difensori di Assange nel 2011, è stato disegnato dalla leggendaria creatrice britannica Vivienne Westwood, ottantenne, che da tempo sostiene la causa di Assange.

L'australiano indosserà un kilt, in un cenno ai suoi antenati.

- Scarico «tutte le risorse» -

Gli ospiti devono partire subito dopo la cerimonia, ma decine di sostenitori hanno in programma di radunarsi davanti al carcere, dove Moris - che ha chiesto donazioni per spese legali invece che regali - taglierà una torta nuziale e terrà un discorso.

Assange è diventato un cavallo di battaglia per i sostenitori della libertà di stampa, che accusano Washington di cercare di mettere a tacere le informazioni rilevanti sulla sicurezza. Ma le autorità statunitensi affermano che non è un giornalista ma un hacker informatico e ha messo in pericolo la vita di molti informatori pubblicando l'intero documento senza prima modificarli.

Se condannato per spionaggio negli Stati Uniti, Assange potrebbe essere condannato a 175 anni di carcere.

La sua difesa, coordinata dall'ex giudice spagnolo Baltasar Garzón, ha sostenuto che potrebbe suicidarsi se fosse stato esposto al sistema carcerario statunitense. E all'inizio è riuscito a convincere la giustizia britannica a dimostrare che aveva ragione.

Ma l'esecutivo Usa ha fatto appello e convinto i giudici che sarebbe stato trattenuto in buone condizioni, con un adeguato trattamento psicologico, e ha ottenuto il via libera alla sua resa.

«Esauriremo tutte le risorse nazionali e internazionali per difendere coloro che non hanno commesso alcun crimine e che hanno resistito eroicamente e coraggiosamente alla persecuzione per più di undici anni per aver difeso la libertà di espressione e l'accesso alle informazioni», ha detto Garzón, suggerendo che la sua battaglia contro l'estradizione potrebbe non finire qui.

acc/mb/bl