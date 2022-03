Reclamo contro Microsoft alla Commissione europea per pratiche anticoncorrenziali

Tre società hanno presentato una denuncia alla Commissione europea contro Microsoft, accusando il gigante tecnologico statunitense di pratiche anticoncorrenziali nei suoi servizi cloud, hanno detto diverse fonti all'AFP.

Microsoft «sta minando la concorrenza leale e limitando la scelta dei consumatori» nel mercato dei servizi cloud, ha dichiarato una di queste società, la società francese OVHcloud, in una dichiarazione inviata ad AFP.

Le aziende lamentano che, in base a determinate clausole dei contratti di licenza di Microsoft per i loro servizi di Office 365, le tariffe sono più costose se il software non è basato sull'infrastruttura di Azure, di proprietà del gruppo statunitense.

Garantiscono inoltre che l'esperienza dell'utente sia peggiore e che ci siano incompatibilità con altri prodotti Microsoft se non funzionano con Azure.

In una dichiarazione all'AFP, Microsoft ha affermato che «i fornitori di servizi cloud europei hanno creato modelli di business di successo con software e servizi Microsoft» e che avevano molte opzioni per utilizzarli.

«Stiamo valutando continuamente come supportare al meglio i nostri partner e rendere il software Microsoft disponibile a tutti i nostri clienti in tutti gli ambienti, compresi quelli con altri fornitori di servizi cloud», ha aggiunto.

La denuncia, riportata per la prima volta questa settimana dal Wall Street Journal, è stata presentata la scorsa estate presso l'autorità garante della concorrenza della Commissione europea.

Microsoft è già oggetto di una denuncia simile all'inizio del 2021 anche dinanzi alla Commissione europea da parte di un altro gruppo di società.

Il colosso statunitense ha ricevuto diverse multe da Bruxelles per pratiche anticoncorrenziali legate al suo browser Internet Explorer, al sistema operativo Windows o alle sue regole di licenza del programma.

