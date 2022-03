Racing prende il sopravvento sul classico; batte l'Independiente 2-1

BUENOS AIRES (AP) - Il Racing Club ha rovesciato la fine e ha posseduto Avellaneda battendo 2-1 come ospite dell'Independiente nella classica giornata interzonale della Coppa di Lega Argentina.

Negli altri derby giocati sabato, San Lorenzo-Huracán e Colón-Union hanno pareggiato a reti inviolate, e Banfield ha battuto Lanús 1-0 in trasferta.

Questa domenica sarà la volta della Superclassic tra River Plate e Boca Juniors, che sarà protagonista nello stadio «Monumental» nel momento clou della settima data.

Un gol di Enzo Copetti, in 85 minuti, ha definito la causa allo stadio «Libertadores de América» e ha catapultato provvisoriamente il Racing, unico imbattuto nella competizione, in vetta alla Zona A.

La visita era stata avanzata da Gabriel Hauche, dopo 3 minuti, e l'Independiente è riuscito a livellare Lucas González, a 55 anni, anche lui con un gol.

Il Racing di Fernando Gago ha avuto un ottimo primo tempo, ma nel secondo tempo è stato travolto dal padrone di casa, che è migliorato con le entrate di Alan Soñora e «Saltita» González all'intervallo.

La squadra di Eduardo Domínguez è stata in grado di mantenere i tre punti, ma un palo e la grande prestazione del portiere Tomás «Chila» Gómez hanno impedito loro di farlo.

E la visita si è conclusa con una vittoria inaspettata nel suo unico gioco associato del complemento (grande aiuto di Facundo Mura per l'accurata definizione di Copetti).

«Dimostriamo che in un contesto avverso sappiamo come stare in piedi. Non dobbiamo prenderci il merito del rivale, che nella ripresa ci ha spinto», ha dichiarato il «Demon» Hauche dopo la quarta vittoria del Racing nelle ultime cinque classiche.

Nello stadio «Nuevo Gasómetro», San Lorenzo e Huracán hanno offerto un classico del quartiere povero.

Il «ciclone» ha cercato di più e ha avuto la sua migliore occasione ai piedi di Ricardo Centurion, con un tiro che è andato a malapena largo.

Il «Globo», che ha esteso la sua serie di sconfitte (due vittorie e sei pareggi) a otto partite ufficiali contro il suo eterno rivale, si è preoccupato solo della fine.

Anche il classico della città di Santa Fe era indebitato.

Colón, che non batte Unión nel «Generale Brigadier López» da nove anni, ha caratterizzato il portiere ospite, l'uruguaiano Santiago Mele.

In «La Fortaleza», Banfield estese la sua «paternità» su Lanús nel cosiddetto «Classico del Sud» della Grande Buenos Aires.

Un gol di testa del difensore Luciano Lollo è bastato al «Taladro» per conquistare i tre punti e salire al quinto posto in Zona A. Questo potrebbe essere invalidato perché la palla non era posizionata correttamente al momento dell'esecuzione del corner precedente.

Lanús, guidato da Jorge Almirón, sta attraversando una crisi di risultati e condivide l'ultima posizione nella Zona B. Il «Granato» ha sette partite (tre pareggi e quattro sconfitte) senza battere il suo classico rivale.

Questa domenica, oltre alla disputa Superclassic, si giocheranno i derby delle città di Rosario e La Plata, rispettivamente tra Central-Newell's e Gymnasia-Estudiantes.