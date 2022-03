Non fatevi ingannare, i messaggi sugli sconti fiscali del Ministero delle Finanze sono falsi

Nei giorni scorsi è diffuso un messaggio di testo in cui, presumibilmente, vengono offerti vantaggi come sconti fino all'80% delle sanzioni e degli interessi a coloro che pagano la tassa sui veicoli degli anni precedenti entro il 31 marzo al più tardi.

Il Segretariato distrettuale del Tesoro ha chiarito che il messaggio diffuso nei giorni scorsi è falso e non proviene dall'entità.

«Vogliamo chiarire alla gente di Bogotà che questo messaggio non è stato inviato dal Segretariato del Tesoro di Bogotà. Attualmente, la città non offre un vantaggio che generi uno sconto sul pagamento delle tasse tardive», ha spiegato Pablo Verástegui, direttore distrettuale della raccolta presso il Ministero delle finanze,.

Infine, il Ministero delle Finanze ha ribadito che non offre alcun tipo di vantaggio che generi uno sconto sul pagamento delle imposte tardive.

Gli agenti di ritenuta alla fonte dell'imposta sull'industria e il commercio (ICA) che hanno effettuato ritenute alla fonte come ICA, corrispondenti ai primi due mesi dell'anno imponibile 2022, devono dichiarare e pagare il loro obbligo entro e non oltre lunedì 14 a venerdì 18 marzo, secondo l'ultima cifra identificativa. Dopo tale data, dovranno assumere sanzioni per interessi estemporanei e moratori.

«Ricordiamo ai contribuenti l'imposta che, al fine di allentare la congestione e accelerare i loro processi di restituzione e pagamento, suggeriamo, nell'attuale periodo di validità, di rispettare l'obbligo fino alla data corrispondente al numero di identificazione assegnato nel calendario fiscale. Tuttavia, dovrebbe essere chiarito, viene mantenuta una scadenza comune per tutti gli agenti», spiega il segretario alle finanze distrettuali Juan Mauricio Ramírez.

Vale la pena ricordare che negli ultimi giorni ci sono state anche lunghe file davanti alle bancarelle Supercade della città, composte da migliaia di cittadini che sono stati ingannati da una presunta svolta del programma di reddito minimo garantito. Tutto questo, nonostante il Dipartimento delle Finanze del Distretto di Bogotà abbia ripetuto fino all'esaurimento che non si rivolgono ai beneficiari dei sussidi tramite messaggi di testo.

I messaggi di testo assicurano che la persona abbia un saldo cumulativo che a volte supera il milione di pesos. Generalmente, questi messaggi includono un link a una pagina non ufficiale dell'ufficio del sindaco di Bogotà. In mezzo alla necessità e all'ingenuità, alcuni cittadini sono entrati nei collegamenti.

Una volta lì, agli utenti viene chiesto di compilare un modulo con informazioni sensibili, come il loro documento di identità o indirizzo. Quindi, gli spregiudicati chiedono alle persone di avvicinarsi a un Supercade con una fotocopia del loro documento d'identità e una prova che danno loro stessi, ovviamente falsa. In altri casi, la pagina falsa consiglia di portare un diritto di petizione redatto.

Giornalisti come Red+ Noticias e RCN News hanno trovato molto strano che siano apparse quelle lunghe file, così sono andati a parlare con coloro che stavano aspettando lì. Alcune persone hanno detto di essere arrivati al Supercade alle tre del mattino per aspettare la presunta svolta.

Altri, anche dopo essere stati confrontati dal giornalista sulla veridicità del messaggio di testo, hanno deciso di continuare a fare la fila per rivendicare l'inesistente denaro del reddito minimo garantito. Altri utenti, una volta inviati dallo staff di Supercade, hanno mostrato frustrazione per il fatto che le «informazioni» sui loro telefoni cellulari non corrispondono a quelle del sistema.

Secondo il coordinatore strategico del reddito minimo garantito, Mauricio Sandino, non ci sono soldi accumulati o ritardati dal programma. In primo luogo, le famiglie beneficiarie sono state contattate direttamente dal Distretto, senza messaggi di testo. In secondo luogo, i pagamenti per il 2021 e i primi due nel 2022 sono stati effettuati nelle date indicate.

Inoltre, secondo Antonio Avendaño, sottosegretario alla pianificazione distrettuale, uno dei requisiti per partecipare al reddito minimo garantito è avere un conto presso Davivienda, Bancolombia o Movii. Una volta effettuata la bozza, le persone possono richiederla al corrispondente bancario più vicino con il loro documento, senza dover fare la fila, compilare moduli o inviare documenti aggiuntivi.

