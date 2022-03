Gli Stati Uniti bloccano i russi al confine, accettano gli ucraini

TIJUANA, Messico (AP) — Circa tre dozzine di russi in cerca di asilo non sono stati in grado di entrare negli Stati Uniti dal Messico venerdì, mentre un gruppo di ucraini ha attraversato il confine dopo aver mostrato i passaporti.

La scena riflette un cambiamento silenzioso ma inequivocabile nel diverso trattamento dei russi e degli ucraini che entrano in Messico come turisti e volano a Tijuana, sperando di entrare negli Stati Uniti per l'opportunità di ricevere asilo.

I russi - 34 a partire da venerdì - si erano accampati per diversi giorni di fronte al più trafficato valico di frontiera degli Stati Uniti con il Messico, due giorni dopo che le autorità municipali di Tijuana avevano gentilmente chiesto loro di partire

I russi si sedevano su stuoie e coperte, guardavano i loro smartphone, parlavano e mangiavano snack, con sacchi a pelo e carrozzine accanto a loro. Un flusso costante di passanti gli è passato accanto per attraversare il confine. Cinque ragazze erano sedute in gruppo e parlavano, alcune con in mano animali di peluche.

Pochi giorni prima, ad alcuni russi è stato permesso di passare negli Stati Uniti al valico di frontiera di San Ysidro, mentre ad alcuni ucraini è stato impedito. Ma venerdì, i russi erano quelli che non riuscivano a passare e gli ucraini erano stati ammessi dopo brevi attese.

«E' molto difficile capire come prendono le decisioni», ha detto Iirina Zolinka, 40enne russa accampata durante la notte con la famiglia di sette persone dopo essere arrivata giovedì a Tijuana.

Erika Pinheiro, direttore del contenzioso e della politica per il gruppo di attivisti Al Otro Lado, ha detto che gli Stati Uniti hanno iniziato ad ammettere tutti gli ucraini martedì attraverso un permesso umanitario per un anno, bloccando allo stesso tempo tutti i russi. Non c'è stato alcun annuncio ufficiale.

In un promemoria datato 11 marzo ma pubblicato giovedì, il Dipartimento per la sicurezza interna ha dichiarato alle autorità di frontiera che gli ucraini potrebbero essere esentati da ampi limiti di asilo progettati per prevenire la diffusione di COVID-19. Ha detto che le decisioni sugli ucraini saranno prese caso per caso, ma non ha menzionato i russi.

«Il Dipartimento per la sicurezza interna riconosce che l'ingiustificata guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha creato una crisi umanitaria», afferma il memorandum.

I migranti russi a Tijuana sedevano accanto a una fila di centinaia di abitanti di confine in attesa di attraversare il confine camminando in direzione di San Diego. La linea si muoveva senza problemi.

Un migrante russo di 32 anni che è rimasto al valico di frontiera da quando è arrivato a Tijuana con la moglie cinque giorni fa non voleva partire per paura di perdere un'occasione improvvisa.

Ore dopo il suo arrivo, il migrante, che si è identificato come Mark solo per paura che la sua famiglia in Russia subisse rappresaglie, vide che a tre russi era permesso di passare negli Stati Uniti. Dopo sei ore, le autorità statunitensi hanno restituito il passaporto e hanno detto che solo gli ucraini venivano accettati.

«Ucraini e russi stanno soffrendo a causa di un solo uomo», ha detto Mark, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Mark è fuggito poco dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina.

Le autorità statunitensi hanno espulso i migranti più di 1,7 milioni di volte da marzo 2020 senza dare loro l'opportunità di chiedere asilo, in accordo con un'ampia autorità per prevenire la diffusione del COVID-19. Ma questa disposizione di sanità pubblica, nota come Titolo 42, è raramente applicata ai migranti di alcune nazionalità la cui espulsione è difficile per motivi finanziari o diplomatici.

Tuttavia, per fare domanda di asilo, i migranti devono essere trovati sul suolo degli Stati Uniti e le autorità stanno impedendo loro di passare tranne coloro che desiderano ammetterlo.

Anche prima dell'invasione russa, gli Stati Uniti avevano visto un aumento del numero di russi e ucraini interessati a chiedere asilo, la maggior parte di loro tentava di entrare attraverso i valichi ufficiali di San Diego piuttosto che attraversare illegalmente deserti e montagne.

Più di 1.500 ucraini sono entrati negli Stati Uniti attraverso il confine messicano da settembre a febbraio, secondo l'Ufficio per la protezione delle dogane e delle frontiere (CBP), circa 35 volte di più dei 45 ucraini che hanno attraversato nello stesso periodo un anno prima.

Agli ucraini che sono in grado di raggiungere il territorio degli Stati Uniti è praticamente garantita la loro opportunità di chiedere asilo. Solo quattro dei 1.553 entrati nel periodo da settembre a febbraio sono stati esclusi, in conformità con l'ordine di sanità pubblica che consente agli Stati Uniti di espellere i migranti senza la possibilità di accedere alla protezione umanitaria.

Il numero di richiedenti asilo russi che entrano negli Stati Uniti via terra dal Messico ha superato gli 8.600 da settembre a febbraio, circa 30 volte più dei 288 che hanno fatto lo stesso un anno prima. Tutti tranne 23 sono stati perseguiti in conformità con le leggi che consentono loro di chiedere asilo.

Le autorità messicane sono sospettose dei migranti che dormono al confine. Il mese scorso hanno smantellato un enorme campo a Tijuana con tende e teloni, che ha bloccato un corridoio per attraversare San Diego.

Desiderando impedire la formazione di un altro campo, le autorità municipali hanno distribuito mercoledì una lettera chiedendo ai migranti di lasciare i luoghi in cui si erano accampati per motivi di salute e sicurezza, e hanno offerto loro un riparo gratuito se non avevano i soldi per pagare un albergo.