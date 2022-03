Due leoni e due tigri ucraine, rifugiati nei Paesi Bassi

Due leoni e due tigri «gravemente traumatizzate» e malnutrite sono arrivati sabato in un rifugio nel nord dei Paesi Bassi, ha confermato l'organizzazione che li ha raccolti al confine ucraino-polacco.

«Si tratta di due leoni maschi di età compresa tra 3 anni e mezzo e 1 anno e mezzo, rispettivamente, una tigre maschio di 6 mesi e una tigre di 5 anni», l'associazione «Stichting Leeuw» (fondazione del leone), che ha recuperato i felini venerdì sera, ha detto su Facebook.

Gli animali sono «gravemente traumatizzati» e malnutriti, ha detto all'AFP il direttore dell'organizzazione Robert Kruijff, che stima che potrebbero non essere stati nutriti per una settimana o due.

I quattro gatti hanno fatto un «lungo» viaggio prima di arrivare in Polonia su un autobus pieno di animali ucraini, ha detto.

Il regista non sa da dove vengano in Ucraina, né come si sia sviluppato il viaggio attraverso il paese dilaniato dalla guerra.

La tigre è, secondo l'organizzazione, in condizioni peggiori. «Non si sa se sopravviverà», ha deplorato Kruijff.

I quattro rifugiati devono essere messi in quarantena per un mese presso il rifugio dell'organizzazione nella città di Anna Paulowna, nel nord dei Paesi Bassi.

La loro destinazione finale è una riserva in Sudafrica, ma dovranno prima riguadagnare forza, che potrebbe durare un anno o due, stima Kruijff.

Il trasferimento di animali è stato organizzato dallo zoo di Poznan, situato nella Polonia occidentale, ha sottolineato.

Sei leoni, tigri e altri gatti evacuati dall'Ucraina sono stati ricevuti anche all'inizio di marzo nei rifugi per animali in Spagna e Belgio dopo un pericoloso giro in camion, durante il quale il veicolo è stato trovato davanti ai carri armati russi e ha dovuto evitare le aree bombardate, secondo le associazioni che li hanno raccolti.

