La Russia desiste dal voto di risoluzione umanitaria sull'Ucraina all'ONU

La Russia desiste dal voto di risoluzione umanitaria sull'Ucraina alle Nazioni Unite, Stati Uniti, 17 marzo 2022 (AFP) - Sempre più isolata, la Russia ha abbandonato il voto venerdì una risoluzione umanitaria sull'Ucraina nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite perché mancava del sostegno dei suoi più stretti alleati, ha annunciato questo giovedì all'AFP diversi diplomatici che hanno chiesto l'anonimato». Hanno fatto ricorso alla «co-sponsorizzazione» per il loro testo sull'aspetto umanitario «e non c'è stato alcun ritorno», ha detto un ambasciatore che ha chiesto l'anonimato, lasciando intendere che né la Cina né l'India sostengono la controversa iniziativa russa e non avrebbero votato a favore. La Russia, che martedì ha presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza, ha chiesto una votazione mercoledì prima di cambiare idea e rinviarla a giovedì e poi a venerdì.Mosca sperava di avere il sostegno di Cina e India, due paesi che si sono astenuti il 25 febbraio nel voto sulla risoluzione presentato da Stati Uniti e Albania per denunciare l '"aggressione» dell'Ucraina, e alla quale la Russia ha posto il veto». Questa settimana, perversamente, la Russia ha presentato una risoluzione che, tra le altre cose, chiedeva protezione per i civili, comprese donne e bambini. È un gioco cinico di fronte all'estrema sofferenza umana», ha detto giovedì l'ambasciatrice britannica Barbara Woodward alla quinta riunione del Consiglio di sicurezza dedicata all'Ucraina dall'invasione russa del 24 febbraio». Proprio quando le forze russe hanno attaccato Mariupol», in particolare un teatro che ospitava centinaia di persone e bambini, ha ricordato il diplomatico britannico». L'Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin. Indipendentemente dai progressi che compie, dalle persone che uccide o dalle città che distrugge», ha avvertito l'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield.PRH-AF/DGA