José Fernando Ortega, padre di «Cali Cultural», è morto

Il nome José Fernando Ortega Hinestroza è conosciuto nella Valle per essere stato la mente dietro il giornale Cali Cultural, fondato nell'agosto 1996. È stato il primo mezzo focalizzato sull'informazione delle persone sui diversi eventi culturali, dimostrazioni, produzioni e rappresentanti. In pratica, era una rivista letteraria che parlava anche di musica, film, pittura, teatro e altre espressioni.

Scrittrice, giornalista, storica e illustratrice, Ortega Hinestroza si è laureata al Master of Modern Languages, alla Sorbona di Parigi. Lì ha anche conseguito due diplomi in Scienze Politiche e Filosofia Politica. Per molto tempo è stato interessato e ha lavorato per questo, nel salvare e proteggere la storia del quartiere di San Antonio, a Cali. Tutto è venuto fuori dai suoi anni in Europa, dove ha percepito da vicino il rispetto delle persone per il loro patrimonio architettonico e storico, al contrario di quello che è successo nel quartiere di Caleño.

È stato membro del San Antonio Community Action Board e ha accettato volontariamente di esserne il presidente durante il periodo dal 1992 al 1994. Da lì, e con il sostegno della comunità, ha svolto una serie di attività a beneficio del quartiere, la più importante delle quali ha portato alla creazione del giornale in questione.

La pubblicazione più importante di Ortega è stata San Antonio: Bahareque, carbone e pietra. Storia di un angolo pittoresco, diventato un materiale di riferimento obbligatorio per i vari gruppi artistici interessati alla storia della città di Cali. È un saggio costruito da più storie che affrontano tutto, dal punto di vista storiografico, architettonico e artistico a quello urbano. Le pagine del libro presentano strade di pietra, personaggi popolari locali, costruzioni, miti e aneddoti tipici dello spazio.

Una recensione del libro scritto da Sharim Lemos Díaz circola sul web. In esso, spiega: «Questa storia ruota attorno al settore specifico di Empedrado dove iniziarono a costruire case temporanee e rudimentali in guadua, stuoia o salsiccia, con tetti guadua o di paglia che sarebbero stati successivamente demoliti per entrare nelle case in bahareque con tetti di lamiera; è stata una lenta e silenziosa invasione di che ha iniziato a popolare queste terre disabitate.

Una terra che forse non puzza altro che di oblio. Perché ciò che siamo ora non mostra altro che abitanti delle città che non apprezziamo quel patrimonio, e scegliamo una vita di impazienza dimenticando i nostri predecessori che sono stati quelli che hanno assunto una vita incipiente ma forse necessaria. Si parla di una tradizione comune dell'antica Cali e si trattava di allevare animali domestici come galline e galli che camminavano non solo sulle trame, ma lungo la stessa strada. I piccoli appezzamenti erano piantati con alberi da frutto. I ranch del settore non avevano scarichi, né acqua nel settore. I ranch non avevano latrine e l '"uso dei lotti» era molto comune. Per mezzo della foglia d'arancio, l'odore che emanava il sole sul dorso di quelli considerati «cambuches» era spaventato.

Neanche l'elettricità era arrivata, anni dopo furono aperti i canali dell'acqua piovana e di drenaggio e anche le latrine stavano gradualmente arrivando. A quel tempo non esisteva ancora un sistema fognario nel settore. Le prime acque dell'acquedotto che arrivarono furono acque filtrate, così scoppiarono diverse epidemie di febbre tifoide e dissenteria. Nessuno dei due era installato uno sportello, quindi il metodo di pagamento consisteva in un pagamento mensile fisso ridotto ricevuto da Don Carlos Vitel, un cassiere al tempo delle società municipali. L'arrivo dell'acqua filtrata avvenne nel 1932 e solo poche famiglie godettero di questo beneficio. Los Mosquera, Afanador e Robles».

Chi lo conosceva più da vicino con Ortega dice che è sempre stato un difensore dello spirito di San Antonio. Dicono che durante i suoi anni nel Vecchio Continente abbia portato con sé un pezzo di terra proveniente dal quartiere del suo cuore. La pace nella tomba per questo sognatore.





