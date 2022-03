Chi era San Patricio e perché si festeggia il 17 marzo

Ogni 17 marzo diverse città in tutto il mondo celebrano il giorno di San Patrizio, che consiste in una commemorazione culturale e religiosa.

San Patrizio nacque nell'ovest dell'allora Gran Bretagna nel 390, secondo il testo Confessione di San Patrizio tradotto da Raul Lavalle. A quel tempo i pirati di origine irlandese stavano saccheggiando i villaggi romani e in uno di questi casi fu rapito quando aveva 16 anni e portato in Irlanda.

Nello scritto, la Confessione fatta da San Patrizio ha rivelato che viveva con una famiglia cristiana: suo padre era un chierico e suo nonno un prete, motivo per cui è stato influenzato dal suo ambiente familiare religioso. Dopo essere stato rapito è stato venduto come schiavo in Irlanda, quella situazione gli ha fatto pensare di più a Dio.

Il giorno di San Patrizio è consuetudine bere birra e indossare abiti verdi (Foto: Nicolás Stulberg)

Patrick fuggì dopo 6 anni e tornò a casa in Gran Bretagna, dove rimase con la sua famiglia e si preparò a diventare diacono e in seguito sacerdote. Si dedicò allo studio della Bibbia, viaggiò in Gallia ma tutta la sua educazione ecclesiastica fu fatta nel suo luogo di nascita.

Uno dei suoi amici fece uno sforzo perché Patrick fosse nominato vescovo dei cristiani d'Irlanda. Fece viaggi in luoghi appartati per predicare il Vangelo e soprattutto per battezzare. Si dedicò anche alla celebrazione dell'Eucaristia, all'ordinazione dei chierici e all'istituzione di religiosi.

Dopo che San Patrizio fondò chiese e convinse le persone a far parte del cattolicesimo, morì intorno al 461 e da quella data commemorano il loro anniversario di lutto. In luoghi come New York, Argentina, Irlanda, alcuni spazi in Messico hanno rassegnato la tradizione ed è per questo che viene celebrato accompagnato dalla birra.

Attività per il giorno di San Patrizio al Museo degli Interventi (Foto: Museo degli Interventi)

Secondo un'analisi di Statista Iralanda, è tra i luoghi in cui c'è il maggior consumo di birra, questo è legato al giorno di San Patrizio, poiché durante le restrizioni in Quaresima non era permesso bere bevande alcoliche tranne nei giorni in cui c'è una festa liturgica per questo motivo 17 marzo. la gente si riunisce nei bar, si veste di colore verde e ornamenti di trifoglio.

Luoghi per celebrare il giorno di San Patrizio

La settima edizione della Festa di San Patrizio si terrà al Museo delle Invenzioni dal 17 al 20 marzo 2022 per diffondere la cultura celtica nella capitale. L'ingresso è gratuito, ci saranno attività come conferenze, film, concerti, una parata commemorativa alle 11:30 di domenica il tour inizierà dal giardino Hidalgo, ci sarà anche danza-

* Orari:

* Venerdì 18 marzo alle 12:30 verrà proiettato il film The Secret of the Book Kells, alle 15:00 ci sarà una conferenza sul Battaglione di San Patrizio e la diaspora irlandese nel mondo.

Battaglione di San Patrizio

Il battaglione era un'unità militare composta da persone di varie nazionalità, in cui gli irlandesi unirono le forze con le truppe messicane per combattere l'esercito degli Stati Uniti nell'anno dal 1846 al 1848. Nel posto c'è una targa commemorativa con i nomi di coloro che hanno formato il battaglione di San Patricio, nelle vicinanze ci sono bancarelle di antojitos messicani, è nella Plaza de San Jacinto numero 5 nel quartiere di San Angel.

