Abreu accetta le scuse e vuole fare una grande campagna

GLENDALE, Arizona, USA (AP) La prima cosa che Kendall Graveman ha fatto quando è arrivato al campo dei Chicago White Sox questa settimana è stata scusarsi con José Abreu.

«Non volevo colpirlo. So che Tony (La Russa) mi ha dato un aiuto in questo», ha detto Graveman mercoledì.

Era l'ottavo inning della quarta partita della serie divisionale della American League. In quella partita di ottobre, Graveman stava lanciando per gli Houston Astros, che avevano un vantaggio di 7-1 sui White Sox, e colpì Abreu con un punteggio pieno.

Alla fine Houston ha vinto la serie.

Abreu avanzò alla prima base, senza ulteriori incidenti, ma La Russa, il manager dei White Sox, arrivò dalla grotta e litigò per diversi minuti con l"arbitro di targa Vic Carapazza, convinto che la palla fosse stata intenzionale, o per decisione di Graveman o per ordine del manager di Houston Dusty Baker.

Non ci sono state espulsioni.

«Mi sono scusato con Tony, gli ho detto che non volevo. Lui rispose: 'Me ne rendo conto ora, ma all'epoca non lo sapevo'», ha detto Graveman, sollevato dalla conversazione con La Russa.

«È stato un buon modo per calmarlo».

Ora, entrambe le parti hanno unito le forze. Graveman ha firmato un contratto triennale da 24 milioni di dollari con Chicago poco prima del lockout scoppiato lo scorso autunno. Ha goduto di una grande stagione nel 2021, con un 1.77 di ERA e 10 parate degli Astros e dei Seattle Mariners.

È stato titolare nelle sue prime quattro stagioni con Oakland, prima di sottoporsi all'intervento di Tommy John.

Ora è considerato un sollievo, e si unisce a un impressionante bullpen, che include più vicino Liam Hendricks, Craig Kimbrel, Jose Kelly e mancini Aaron Bummer e Garret Crochet.

Qual è stata la reazione di Abreu alle scuse di Graveman?

«Ha riso», ha detto il lanciatore. «Mi ha detto: 'Sapevo che non volevi farlo'».

Non è stato l'unico colpo subito da Abreu nella stagione precedente. Ha dovuto fare i conti con ferite lievi costanti e una collisione ingombrante contro Ryan Dozier, di Kansas City, che lo ha messo da parte da una partita.

Inoltre, un arbitro ha lanciato una mazza che ha colpito accidentalmente Abreu sul ginocchio. E il cubano si è lanciato aggressivamente al piatto in un campo selvaggio, che ha provocato un infortunio alla caviglia che gli è costato tre ingaggi.

Nella campagna 2020, Abreu ha vinto il premio Most Valuable Player, con un bottino di .617. Anche se non ha brillato così brillante nel 2021, ha partecipato a 152 partite, ha segnato 30 fuoricampo e ha prodotto 117 run.

In cinque stagioni complete su sette, ha raggiunto almeno 30 homer e 100 RBI.

È stato secondo in campionato nelle spinte, con quattro in meno del catcher venezuelano dei Los Reales, Salvador Pérez. Aveva guidato l'Americana in quella categoria nei due anni precedenti.