Attacco dell'ambasciata israeliana in Argentina: un buco nella giustizia di 30 anni

Chiamata «el rulero», serviva una delle cartoline più moderne di Buenos Aires all'epoca. Offrirà un paesaggio inquietante alle 14.45 del 1992, situato all'origine della Great Avenue 9 de julio e all'incrocio con Avenida Liberador. Il video tremante degli effetti dell'esplosione è accompagnato dalla muffa oscura dell'attacco per sempre nella nostra memoria. L'ambasciata israeliana a Buenos Aires ci dirà che un'altezza di un edificio, di circa 100 metri o 29 piani, nel cielo della capitale argentina, ha cambiato la storia ed è peggiorata. Il terrorismo internazionale ha lasciato il segno per la prima volta nel nostro Paese e nel continente.

Se guardi le registrazioni video vintage più e più volte, gli stessi orrori, le stesse domande spaventose e i bisogni interiori (come se stessero accadendo ora) si precipitano sulla scena del crimine e hanno bisogno di aiuto.

«Quel giorno, abbiamo volato in aria». Uno dei sopravvissuti si è avvicinato al Cuore delle Tenebre, che non scompare. Il primo attacco terroristico in Argentina non scompare, poiché ha le stesse particolarità del secondo. In un certo senso, continua a verificarsi perché non è stata fatta giustizia; l'ingiustizia è una bomba che si ripete e si deteriora con un'altra bomba.La Corte Suprema, che ha svolto le indagini, ha indicato l'Iran, e che si ripeterà nell'AMIA due anni dopo. L'uso dei privilegi diplomatici per svolgere azioni logistiche e terroristiche attraverso forze armate come la Jihad islamica, il ramo omicida del gruppo fondamentalista Hezbollah.

Dichiarare la suscettibilità di quel crimine non è riuscito a saldare il debito di punizione imperdonabile per i colpevoli per infiniti 30 anni.Diventa tanto inspiegabile quanto disgustoso pensare che solo pochi anni fa hanno cercato un accordo con l'Iran al potere.

Ecco perché, in un giorno del genere 30 anni dopo, un tributo ha la missione di superare un evento di memoria essenziale o una ripetizione commemorativa. In Argentina, la memoria è in realtà l'unica forma di giustizia rimasta, ed è un'opportunità per perpetuare il grido dell'ancora imbarazzante affermazione che il tempo e il tempo devono essere eseguiti per 30 anni per affermare che non sarà sufficiente per l'occultamento o l'oblio. Quella generazione tramandata di generazione in generazione sarà ricordato senza esitazione che non c'è espiazione.

Plaza de la Memoria testimonia come un cimitero con le lacrime in cui 29 persone innocenti sono state rapite dalle loro vite a causa del terrore, proprio come la trama instabile su cui si trovava la casa. Nell'ambasciata, in chiesa e a scuola, 40 bambini sono stati salvati miracolosamente. I soccorritori ricordano che le creature chinarono la testa.Alle 4:30 del mattino successivo salveranno l'ultima sopravvissuta, Sorella.

Egli cerca di uccidere la paura con il massacro.Attualmente, egli fornisce numerosi esempi di odio criminale come un potere crudele e crudele.Radicato nell'intolleranza è l'impulso alla morte e l'eradicazione, e l'eliminazione del diritto di esistere mentre gli altri vivono chi sono e ciò che scelgono di vivere. Ciò che è venuto da Suipacha e Arroyo ci ha attaccati tutti per la nostra convivenza in pace e libertà. Il terrorismo odia la convivenza, odia la tolleranza e odia la pace. La paura è la trasformazione dell'odio in morte.

Come ogni 17 marzo, ogni 18 luglio, la doppia ferita di un attacco impunito crea un tempo segnato da una bomba, un momento di rituale di pace, un momento di difesa della pace. Perché senza giustizia, la pace non sarà certamente ripristinata. Oltre al cratere della bomba, c'è un buco per la giustizia. Fa male come la morte per i parenti che, con l'assenza di persone care, hanno già vissuto una vita in attesa di riparazione per la giustizia delle persone.

