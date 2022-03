Foto | 19 anni dopo, Hasam ha avuto un incontro emotivo con suo padre.

Le prime parole in cui il comico Gerly Hassam Gomez ha annunciato la sua riunione emotiva con suo padre dopo quasi 20 anni senza vedersi attraverso il suo account Instagram sono state: «L'ho incontrato quando avevo 17 anni e mia madre mi ha raccontato tutte le sue storie d'amore.

Hassam lo ha mostrato per la prima volta perché non lo aveva menzionato in precedenza in un post chiedendo se poteva sporcare le sue foto o rivedersi. Tuttavia, con la sorpresa di 2,5 milioni di follower su quella piattaforma, il comico ha pubblicato una foto in movimento con suo padre, oltre a diversi messaggi.

Lì è cresciuto nell'adolescenza con l'idea che suo padre «fosse una specie di supereroe che è riuscito a conquistare l'amore di Lucia» e, riferendosi a sua madre, ha scritto che l'ultima volta che lo ha visto è stato 19 anni fa. Ha detto che sarebbe diventato nonno. Da allora, padre e figlio si sono separati.

Ha anche scritto che l'assenza di quegli anni era difficile da perdonare, ma grazie al messaggio motivazionale del relatore Dante Gebel, è stato in grado di trovare una soluzione a quel dilemma e come risultato di quella storia, l'ex partecipante di «MasterChef Celebrity» ha chiamato suo padre per avere un piacevole riunione.

. '.

«Ieri ho sentito in uno dei sermoni di Dante Gebel intitolato «Ricordati di dimenticare». E oggi l'ho abbracciato, l'ho guardato negli occhi, senza rabbia, senza rabbia, ma soprattutto, capendo che siamo il prodotto delle nostre decisioni, il mio cuore è in pace». Ha detto Hasam Gomez.

Poi ha inviato una riflessione sul perdono e l'orgoglio, dicendo che semplici gesti gli impediscono di interagire con gli altri o di riconnettersi dopo quasi 20 anni, come nel caso di lui e suo padre.

«L'orgoglio o il pregiudizio spesso ci impediscono di inviare messaggi, rispondere alle chiamate, accettare il perdono e non sapere che può essere l'ultimo e che una tale decisione può cambiare il nostro destino» conclude il suo messaggio.

L' umorista ha condiviso un messaggio emotivo annunciando la sua riunione con il padre attraverso il suo account Instagram. Foto: via Instagram (Hasam ufficiale) L'

Come previsto, il post è diventato molto popolare e ha raggiunto quasi 52.000 like e quasi 2.800 commenti, molti dei quali sono rimasti sorpresi dalle parole di Bogotà e dalla visita di suo padre.

Potrebbe interessarti: Box Challenge: Fernanda del Gamma Team e Tobic Bride di Omega, la prima eliminata

«Dimentica la cosa più importante, perché altrimenti sei l'unico che soffre di un dolore amaro e si ammala persino. Ti ho dato un'ottima lezione in questa pubblicazione». Anche l'attrice Carolina Ramirez y, Sandra Guzman e la comica Fabiola Posada (Fabiola Posada) hanno applaudito il gesto.

Altre risposte hanno anche evidenziato le somiglianze fisiche che avevano padre e figlio. «Sono molto simili»; «Hasam è una bella testimonianza che ci hai dato»; «Mi congratulo con questo tipo di atteggiamento. Era necessario coinvolgerli nelle nostre vite, non volevano esistere, non è un risentimento o un odio, non è semplicemente una parte della mia vita»; «La cosa migliore che posso leggere, la cosa migliore che hai fatto con un amico caro. Dio ride quando ti vedi!» E «Sono manoscritti. È così che la guarigione e il perdono riempiono di pace i nostri cuori e le nostre anime».

Continua a leggere