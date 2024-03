Gestión aeroportuaria: qué oportunidades se destacan para alcanzar el desarrollo profesional en el país

Aeropuertos Argentina 2000 se presentó en Great Place to Work con una propuesta de realidad virtual (Fraco Fafasuli y Matías Arbotto)

Desde 2002, el prestigioso ranking internacional Great Place to Work determina cuáles son las mejores empresas para trabajar en la Argentina. Para presentar los resultados de la edición 2024 de este informe, se llevó a cabo una ceremonia en el Alvear Icon Hotel que fue conducida por Matías Martin.

Entre las organizaciones reconocidas de la noche estuvo Aeropuertos Argentina 2000: Una compañía surgida en 1998 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país. Hoy, es uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 establecimientos en el territorio nacional.

Gracias a su foco en el desarrollo de sus colaboradores, la empresa logró meterse entre las principales del ranking Great Place to Work.

“Trabajamos incansablemente para crear un ambiente laboral excepcional, el cual está basado en la confianza, el respeto y la motivación para que nuestros colaboradores den su máximo potencial. Este reconocimiento representa el compromiso de todo nuestro equipo”, afirma Daniel Ketchibachian, CEO de la empresa.

En la actualidad, la plantilla de Aeropuertos Argentina 2000 está integrada por más de 2.700 empleados. Su misión radica en cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en materia de servicios y seguridad en pos de que los clientes vivan la mejor experiencia los 365 días del año.

Desde el inicio de la concesión, se han realizado obras de gran envergadura y modernización en las principales terminales aéreas del país, lo cual incluyó la incorporación de tecnología de última generación. Como referente del sector, su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor.

El equipo de AA2000 fue reconocido en Great Place to Work (Fraco Fafasuli y Matías Arbotto)

La apuesta de la compañía por el desarrollo también se ve reflejado en el trabajo que hace puertas para adentro. “Nuestro foco es promover el crecimiento internamente. De hecho, nuestro CEO ingresó como joven profesional a la empresa”, explica la directora de RRHH, Verónica Rodríguez Bargiela.

En ese sentido, cabe destacar que Aeropuertos Argentina 2000 ha cubierto casi el 70% de las vacantes de liderazgo con profesionales que ya se encontraban en el equipo. Para esto, cuenta con una fuerte inversión en formación que se traduce tanto en programas de becas como en experiencia en el campo.

Verónica Rodríguez Bargiela, directora de RRHH de AA2000: “Nuestro foco es promover el crecimiento internamente” (Fraco Fafasuli y Matías Arbotto)

Una de las propuestas que tiene la empresa consiste en la creación de equipos multidisciplinarios que trabajan focalizados en entregar soluciones y resolver problemas no solo a nivel local, sino también en el plano global. Esto brinda a los empleados la oportunidad de trabajar con colegas de otros países y adquirir nuevos conocimientos.

Diversidad e inclusión: un pilar fundamental para AA2000

“Somos una empresa federal que atrae talento de todas las provincias y tenemos la posibilidad de trabajar de manera presencial o remota. Esto hace que exista una diversidad enorme en nuestro gran equipo, al cual le ofrecemos programas que incrementan su desarrollo de capacidades para poder entregar mejores resultados”, agrega Rodríguez Bargiela.

Representantes de AA2000 estuvieron en la gala de GPTW en Alvear Icon Hotel (Fraco Fafasuli y Matías Arbotto)

En pos de promover aún más los distintos perfiles dentro de la organización, otra de las propuestas que posee la compañía es Women in Aviation Travel and Tourism, cuyo objetivo radica en acelerar la carrera de las mujeres no solo dentro de Aeropuertos Argentina 2000, sino también en la industria en general.

Otra iniciativa relacionada es “Gerente general por un día”, donde las chicas que están terminando el secundario pueden participar desde todas las provincias del país para ganar una beca que les permita cursar la carrera completa de Ingeniería en la Universidad Austral y acceder a la oportunidad de ver cómo es la gestión aeroportuaria desde adentro, de la mano de uno de los líderes de la empresa.

