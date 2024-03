Lollapalooza 2024: el make up fue protagonista de los looks más diversos y expresivos del festival

El Lollapalooza es reconocido mundialmente no solo por su impresionante lineup musical sino también por ser un espacio donde la creatividad de los fanáticos brilla con intensidad.

En una propuesta donde la música y el maquillaje se fusionaron para crear una experiencia inolvidable, Natura se convirtió -por tercer año consecutivo- en el maquillaje oficial del Lollapalooza 2024.

Así, bajo el lema ¿Y si nos encontramos en la música?, la marca desplegó un espacio dedicado al maquillaje con su marca Natura FACES sin género, que impulsa que las personas puedan expresar su individualidad y el orgullo de ser quienes son.

La creatividad y el estilo personal brillaron en Lollapalooza 2024 de la mano de Natura, transformando el maquillaje en un modo de expresión durante el festival (Matías Arbotto)

Durante los tres días que duró el festival de música más convocante del país, el espacio Natura se destacó por incluir diez estaciones de maquillaje donde cada persona podía elegir entre una variedad de looks. Además incluyó la aplicación de tatuajes temporales y juegos interactivos donde los asistentes pudieron llevarse premios exclusivos.

Es así que la influencer Lumena Fernandez estuvo recorriendo el stand para indagar sobre la importancia del make up no solo en este tipo de eventos sino en el día a día de las personas.

“Todos los días me maquillo. Es como un complemento de mis outfits siempre. Y siento que es como una gran forma de expresarse siempre”, expresó uno de los participantes de la activación. Me gusta el make up acá en Lolla, porque es bastante inclusivo. Me gusta cómo me pintaron también, acá en Natura”, detalló otro de los presentes en el stand.

Natura FACES es la línea de maquillaje sin género de Natura que reafirma el compromiso de la marca con la diversidad y la autenticidad (Matías Arbotto)

Además del enfoque en la belleza personal y la expresión individual, el compromiso con el medioambiente estuvo presente en una actividad especial dentro del sector de Espíritu Verde. Allí se trabajó en la confección de un mural colaborativo -usando residuos y descartes- con el fin de concientizar sobre la contaminación plástica.

Este acto reflejó la dedicación de la marca por un mundo más sostenible, comprometiéndose a compensar la huella de carbono generada por su activación durante el evento y donando los materiales post consumo para su reutilización.

Lucila Barttolozi, gerenta de Marketing de Natura Argentina, expresó que la música es una fuerza capaz de unir, transportar y conectar a las personas, actuando como un agente de transformación social. Es una herramienta poderosa para promover la diversidad, amplificar voces y unir a las personas en la búsqueda de un mundo mejor”, afirmó.

Un encuentro de estilos, música y sustentabilidad (Matías Arbotto)

Este acercamiento entre música, belleza y sustentabilidad reflejó no solo la esencia de la marca sino también un llamado a la acción para los asistentes, invitándolos a ser parte activa de la transformación social y ambiental.

De esta manera, la participación de Natura en el Lollapalooza 2024 demostró -una vez más- que es posible unir alegría, personalidad y conciencia en un solo evento, a través de un espacio donde la música y el cuidado personal caminan de la mano hacia un futuro más sostenible e inclusivo.