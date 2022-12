Así festejó 22 años de historia una reconocida firma de zapatos: regalos, descuentos y muchas celebridades

Entre los invitados al festejo se encontraron más de cien personas que apoyaron el proyecto a lo largo de los años, como la conductora y actriz Maju Lozano (Créditos: Prensa Sofi Martiré)

Cuando Sofi Martiré empezó su emprendimiento en el año 2000, no imaginaba que tiempo después iba a convertirse en una de las empresas de calzados más reconocidas del país: clientes fieles instaurados, un sistema de e-commerce y un local físico en la Ciudad de Buenos Aires.

Es por eso que la empresaria decidió festejar los 22 años de trayectoria en el local central de la empresa de moda ubicado en Cabello 3646, en el barrio porteño de Palermo. Entre los invitados se encontraron más de cien personas que apoyaron el proyecto a lo largo de los años, como la conductora y actriz Maju Lozano, embajadora de Sofi Martiré desde hace 18 años.

“Es increíble pensar cómo surgió este proyecto y en qué se transformó, pasaron mil cosas y mucha gente. Estoy agradecida a todos los que confiaron en mí, a los que me siguen desde el primer día y a los que no. Estoy feliz de trabajar de lo que me gusta y más aún de estar rodeada de gente que amo y me enseña cada día”, afirmó Martiré.

También participó Amira Chediak, modelo e influencer que se llevó un par de sandalias como regalo de la empresa. El momento lúdico fue de la mano de una ruleta digital que permitía jugar para participar por premios y descuentos en calzados de la tienda.

Hacia el final, en el evento los invitados pudieron llevarse como obsequio plantas aromáticas seleccionadas por la diseñadora y una remera especial de Sofi Martiré. “Gracias al universo por todas las experiencias vividas de mucho aprendizaje y a mi gran red, mi familia y mis amigos, que me sostienen, acompañan y empujan a avanzar”, concluyó la empresaria.

La historia detrás del gran proyecto

El primer paso de Martiré en la industria de la moda fue en el año 2000, cuando compró zapatos en una fábrica y realizó una feria en su casa invitando a conocidos. Tras ese primer éxito y con lo recaudado, volvió a realizar convocatorias en distintos barrios de zona norte.

En seis meses logró convertirse en una novedad de la zona por ofrecer calzados jóvenes, coloridos y originales; por lo que tener la casa “llena de zapatos” la obligó a salir a buscar un lugar en donde inaugurar su primera tienda.

Luego de encontrar un depósito en San Isidro para guardar sus productos y realizar varias ferias más, ese espacio se convirtió en su primer local físico; logrando poco tiempo después alquilar hasta cuatro lugares más en la Ciudad de Buenos Aires debido a la demanda.

