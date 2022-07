Punta del Este se posiciona como la Miami de Sudamérica

Surfside Village en Punta del Este. (Crédito: Prensa Covello International)

En los últimos años la ciudad uruguaya de Punta del Este, que solía ser un destino típicamente relacionado con las vacaciones, comenzó a postularse como un nuevo centro urbano de Sudamérica.

Para tener una referencia de esto basta con observar las Estimaciones y Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE), donde el departamento de Maldonado es el de mayor tasa de crecimiento de todo el país, a razón de 5200 habitantes promedio por año, aún por encima de Montevideo.

Si se toma en cuenta este mismo informe y se lo compara con los datos del Censo 2011, la población del departamento de Maldonado, en el cual está emplazado Punta del Este, creció más de 14,2% y tendría más de 158.500 habitantes a la fecha.

Parte de este notable crecimiento tiene su respaldo en el sector inmobiliario, que viene mostrando números positivos en la compraventa de inmuebles durante los últimos meses, sobre todo en febrero y marzo de este año, según los relevamientos del INE.

Alejandra Covello, especialista en comercialización de grandes obras y emprendimientos boutique tanto de departamentos como loteos en Uruguay y Argentina, quien fundó la empresa inmobiliaria Covello International en 1990, comentó al respecto que Punta del Este está creciendo de manera exponencial a paso firme.

Departamento del Surfside Village 1. (Crédito: Prensa Covello International)

“Son varios los proyectos inmobiliarios que acompañan este desarrollo de Punta del Este, que ya tiene aprobadas obras por más de 400.000 metros. Por poner un ejemplo, solo en nuestra inmobiliaria tenemos más de 2800 propiedades, donde Surfside Village logró posicionarse particularmente como uno de los más destacados”, explicó Alejandra.

Pensado en base a la calidad, la comodidad y la naturaleza, Surfside Village es un desarrollo inmobiliario que ostenta en primer lugar una ubicación privilegiada ya que está situado en la parada 33 de Playa Brava, con una vista panorámica que incluye el mar, el arroyo Maldonado y los bosques que rodean la zona.

En el Village se construirán varios edificios, el Surfside Village 1 de entrega inmediata consta de departamentos de 80 m², hasta departamentos con cuatro suites de 250 m² y un sólo piso exclusivo unificado de 480 m². La arquitectura del proyecto permitió aprovechar la naturaleza en su totalidad, dado que todas las unidades tienen amplias terrazas con vistas y aperturas a la luz solar en todos los ambientes.

Surfside Village 1 ya cuenta con casi el 80% de la torre vendida. (Crédito: Prensa Covello International)

“Lo que tiene en particular Surfside Village 1 es la proyección de expandir sobre una nueva zona de desarrollo, que no compromete la comodidad por la cercanía a la naturaleza. En realidad el proyecto está situado muy convenientemente a no más de 10 minutos del centro de Maldonado y a tan solo algunos pasos de La Barra”, detalló la especialista.

Precisamente esta ubicación le permite al emprendimiento inmobiliario contar con una gran variedad de amenities, que incluyen desde un restaurante hasta instructores de Surf, Kitesurf en la playa, clases de Yoga, piscina in/out climatizada, cancha de tenis y, al mismo tiempo, espacios high-tech, salones privados con equipamiento para fiestas o reuniones y un cine de última generación, entre otros.

La arquitectura del proyecto estuvo a cargo del estudio Mario Roberto Álvarez. (Crédito: Prensa Covello International)

Los desarrolladores de este proyecto, el grupo Tiburón, cuentan con una exitosa trayectoria en Uruguay y la obra del Surfside Village 1 cuenta con casi el 80% de la torre vendida.

El emprendimiento cuenta con el diseño del estudio de arquitectura de Mario Roberto Álvarez, con una trayectoria de más de 6 millones de m² construidos, entre ellos obras históricas como el teatro San Martín, el hotel Costa Galana, Torre Lobos, edificio SOMISA, Edificio IBM de Catalinas, Torres Le Parc, Hotel Hilton de Buenos Aires, entre otros.

“Es evidente que durante todo el proyecto se tuvo en mente el interés del consumidor final, que se puede apreciar desde el momento en el que uno entra a la torre y explora la funcionalidad de cada uno de los espacios comunes, que permite a los dueños pensar en un estilo de vida distinto, más activo, con menos estrés y en familia”, agrega Covello.

La torre cuenta con unidades modelo para ser visitadas cualquier día de la semana de 10 a 18 horas, comercializadas en exclusividad por Covello International.

Cabe mencionar que esta empresa inmobiliaria cuenta con más de un millón de m² comercializados en pozo, destacándose solo en Punta del Este la Torre Aquarela, Torre LOOK BRAVA, Blue Bird, Le Blue, Quay, Veramansa, Brava 28 y Village del Faro, entre otros.

Alejandra Covello, presidente de Covello International. (Crédito: Prensa Covello International)

La fundadora de Covello International destacó que parte del crecimiento que se ve en Punta del Este en general y, de Surfside Village 1 en particular, tiene su correlato con las políticas del gobierno de Luis Lacalle Pou donde se puede tener una residencia fiscal con 60 días de estadía y una inversión en un inmueble de 400.000 dólares aproximadamente, que además no hace falta pagar en su totalidad, sino que se puede financiar en cuotas.

“Estas políticas facilitan que se puedan instalar más familias en la ciudad, así como la escuela International College, que ya está en la región. Además, se puede acceder a diez años de vacaciones fiscales, con lo cual por una década quien compre una unidad de real estate, queda exento del pago”, amplió.

En este sentido, el desarrollo Surfside Village 1 ofrece soluciones financieras como el pago en 120 cuotas con interés de 5% sobre el saldo, un interés menor a la inflación actual de Uruguay, Argentina y otros países del continente.

