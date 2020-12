Inversiones y pandemia: por qué el mercado inmobiliario estadounidense es una gran oportunidad para los latinoamericanos

Cómo Detroit se convirtió en una oportunidad para los latinoamericanos - #InHouse

A pesar de que la pandemia frenó el mundo y las cuarentenas se expandieron a lo largo y ancho de los países para resguardar a las sociedades de la propagación de la COVID-19, del otro lado se encuentran algunos expertos que afirman que esta situación atípica ha traído oportunidades. El campo de las inversiones es uno de los ejemplos.

¿Por qué se convirtió en un buen momento para invertir? Según Andrés Goldenberg, Fundaron de Spider: “Si nos posicionamos como latinoamericanos, la devaluación de nuestras monedas nos obliga a refugiarnos en alternativas sólidas como el dólar o preferentemente en activos inmobiliarios en dólares que son de bajo riesgo, generan renta y capitalización, lo cual los posiciona como una gran alternativa y muy segura”.

Este acto de inversión brinda la seguridad del resguardo de valor -cubierto por activos inmobiliarios que se valorizan año a año-, que además esto toma más fuerza al tener en cuenta que, en Latinoamérica, cada dólar vale cada día más.

Para ilustrar y entender mejor de qué se tratan este tipo de inversiones inmobiliarias, Goldenberg dio un ejemplo claro: “Si en la Argentina compras y alquilas un departamento, necesitas entre 60 y 100 años para recuperar la inversión, en cambio, en Estados Unidos se necesitan entre 10 y 30 años, por eso trae una gran oportunidad para los latinoamericanos para resguardar los ahorros y obtener beneficios”.

Ante esta situación, uno puede pensar cuáles son las mejores ciudades o proyectos inmobiliarios para poder invertir los ahorros. Y la respuesta está en el lugar menos lógico a primera vista, es decir no en las ciudades grandes y más conocidas sino aquellas que se están reconstruyendo como es el caso por ejemplo de Detroit, Bronx, Pittsburg, Cleveland y Cincinnati entre otras.

“Detroit para nosotros es un caso icónico ya que la ciudad hace más de 5 años que se está reinventando y se posiciona como la favorita de los millennials”, agrega Goldenberg. Detroit renació gracias a empresas y jóvenes creativos que convirtieron gran parte de los edificios abandonados en destilerías de conocimiento, galerías de arte, tiendas de ciclismo, sumado a la nueva gestión que impulsó nuevas obras públicas, como el estadio de hockey y básquet en el centro o el tranvía QLine que da acceso a los barrios de moda.

Esto genera que el sector de real estate también pise fuerte con oportunidades únicas para invertir a bajo costo y con alta rentabilidad: a nivel inmobiliario, las propiedades en Detroit dejan una renta anual superior al 10% e inclusive han tenido una valoración anual cercana al 12% en los últimos cuatro años, lo cual es un combo perfecto de renta y capitalización. ¿Por qué es rentable? “Porque compras por debajo del costo, la ciudad esta creciendo y los alquileres por lo tanto performan muy bien”, explicó el Fundador de Spider.

También hay productos de inversión de renta fija y corto plazo como las inversiones hipotecarias donde se puede invertir desde USD 10 mil con rentas de hasta el 7% anual que se cobran de manera trimestral y ciclos de inversión de solo 1 año, con la gran ventaja de que la inversión está respaldada siempre por propiedades lo cual brinda altos estándares de seguridad y protección a la inversión.

La innovación tecnológica

Teniendo en cuenta que fue un año donde los ecosistemas digitales crecieron a pasos agigantados, desde Spider afirmaron que concluyeron con 3 años de desarrollo de Spider Connect -su nueva plataforma que se puede descargar tanto en Android como IOS-, para facilitar la información, las transacciones y las inversiones: “Cuando comenzamos con Spider hace 7 años, empezamos siendo un All In One, lo que significa que todas las soluciones de inversión para cualquier inversor global se brindarán desde un único punto de contacto. Ahora, escalamos ese concepto y nos transformamos en una empresa tecnológica que se dedica a las inversiones inmobiliarias. La plataforma no solamente es transaccional sino que se puede ver de manera detallada los movimientos y documentos relativos a las inversiones así como realizar giros y remesas del dinero disponible en el wallet. Toda la información está presentada allí y el inversor puede desmenuzarla para verla con facilidad y claridad”, agregó Goldenberg.

Poco a poco, el mundo comienza a adaptarse a la nueva normalidad. Mientras tanto, los inversores se amoldan a un nuevo contexto donde la incertidumbre es moneda corriente. ¿Dónde depositar los ahorros? ¿Cómo hacer para ganar y estar seguros y protegidos? El sector real estate se presenta como una respuesta segura y favorable para aquellos que no quieren ver disminuidos sus ahorros y además, obtener una ganancia en el corto plazo.